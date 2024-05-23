Прежде новая архитектура запускалась каждые пару лет, но из-за стремительного развития отрасли такой подход устарел, считают в компании.

Компания Nvidia в последние годы фиксирует мегаприбыль: сначала благодаря буму майнинга криптовалюты, позже – взлету искусственного интеллекта. На фоне этого компания будет выпускать новую архитектуру чипов не раз в два года, а каждый год, заявил глава Nvidia Дженсен Хуанг.

До сих пор Nvidia выпускала новую архитектуру ровно каждые два года – например, Ampere была представлена ​​в 2020 году, Hopper – в 2022 году, а в этом году должна выйти Blackwell. Но из-за стремительного развития отрасли такой подход устарел, считают в компании.

При этом Хуанг подчеркнул, что Nvidia также ускорит все остальные виды чипов, которые она производит, чтобы соответствовать этому темпу. Таким образом, новые архитектуры чипов для игровых видеокарт тоже будут появляться ежегодно.

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Мы планируем очень быстро обновлять их все. Новые CPU, GPU, свитчи, сетевая инфраструктура. На подходе горы чипов – говорит он.

При этом производитель намерен сохранить обратную совместимость между разными поколениями своих устройств. Так что пользователи смогут докупать новые производительные решения к уже имеющимся старым.

Уже практически подтверждено, что премьера первых моделей в серии GeForce RTX 5000 состоится в четвертом квартале 2024, то есть в период с октября по декабрь. И если верить инсайдам, RTX 5080 выйдет раньше, чем RTX 5090.

Судя по всему, у новых карточек Nvidia не будет конкурентов. Сообщается, что AMD не сумела выдержать конкуренции с "зелеными" и в следующем поколении своих GPU покинет топовый сегмент, рассчитанный на искушенных геймеров. Таким образом флагман Radeon RX 8000-й серии будет равен RX 7900 XTX.

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