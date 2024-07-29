Очередной рейтинг, в котором видеокарты Intel обходят конкурентов Nvidia и AMD.

В сети стали популярны тесты видеокарт по соотношению Fps (кадры в секунду) к рыночной стоимости, которые станут оптимальным выбором для апгрейда ПК. Авторы популярного немецкого ресурса PCGamesHardware назвали лучшие модели по этому параметру.

Тестировались видеокарты на ПК с топовым процессором Intel Core i9-13900KS и 32 ГБ ОЗУ формата DDR5-7600 как в нативном разрешении, так и с включенной технологией трассировки лучей. Таким образом получился топ-26 лучших видеокарт по соотношению FPS к стоимости.

По результатам тестирования 20 игр в разрешении 1080p, 1440р и 4К в нативном разрешении выяснилось, что по цене одного FPS лидирует Intel ARC A750. На втором месте еще одна модель Intel – ARC 580. Замыкает тройку лидеров Radeon RX 7700 XT.

Места с 4 по 7 заняли исключительно модели AMD – Radeon RX 7800 XT, Radeon RX 6600, Radeon RX 7900 GRE и Radeon RX 7600.

Самой выгодной карточкой Nvidia оказалась бюджетная GeForce RTX 4060. У нее восьмое место. Radeon RX 7900 XT b GeForce RTX 4070 Super замыкают топ.

Видео дня

В задачах с трассировкой лучей ситуация меняется кардинально – хотя лидером все равно остаются A750 и 580, третье и четвертые места заняли видеокарты GeForce RTX 4070 Super и RTX 4060. Также в топ-5 попала редкая Intel Arc A770 с 16 ГБ видеопамяти.

Свежий опрос Steam показал, что самой распространенной видеокартой по-прежнему остается GeForce RTX 3060. В целом, карты Nvidia установлены у более чем 76% ПК-геймеров, в то время как доля графических процессоров AMD не превышает 16%. Ускорителями Intel пользуется 8% геймеров.

Что касается новых видеокарт, то новые слухи утверждают, что в этом году не состоится ни одного важного релиза, включая Nvidia RTX 50, AMD Radeon RX 8000 и Intel ARC Battlemage. Топовые RTX 5090 и RTX 5080 в лучшем случае будут представлены в январе 2025-го.

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