Тормозит компьютер? Вот самый быстрый способ его ускорить

Ничего скачивать или устанавливать не нужно: все необходимые инструменты уже встроены в систему.

Каким бы мощным не был ваш компьютер, со временем он неизбежно засоряется. Как мы вытираем пыль время от времени, так и необходимо очищать жесткий диск от накопленного цифрового мусора. Этот мусор появляется в процессе работы системы и чаще всего состоит из кеша и временных файлов. Чем их больше, тем медленнее будет работать ваш жесткий диск, а с ним и ПК.

Чтобы не замедлять свой ПК, важно регулярно проводить его очистку. И для этого не обязательно что-то скачивать или устанавливать: все необходимые инструменты уже встроены в систему, поэтому процедура чистка занимает пару минут.

Как ускорить ПК при помощи обычной чистки

Чтобы ускорить загрузку системы, вам нужно повторить следующие шаги:

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Шаг №1. Используем "Рекомендации по очистке":

Идем по пути "Пуск" → "Параметры" → "Система" → "Память";

Переходим в "Рекомендации по очистке";

Отмечаем все лишние файлы и удаляем.

Шаг №2. Запускаем "Очистку диска"

В поиске Windows введите "Очистка диска".

Отмечаем все файлы, которые хотим удалить: временные, кэш, логи.

Жмем "ОК".

Шаг №3. Чистим кэш геолокации

Поочередно открываем "Пуск" → "Параметры" → "Конфиденциальность и защита" → "Расположение" ;

Опускаемся вниз до "Журнал сведений о местоположении" и нажимаем "Очистить".

Шаг №4. Сбрасываем DNS-кэш (ускоряем интернет):

Жмем Win+R, в открывшемся меню вводим cmd → Enter;

Когда запустится командная строка, введите ipconfig /flushdns и нажмите Enter.

Проводить такую чистку рекомендуется хотя бы 2-3 раза в месяц. Зачастую большинство пользователей даже не подозревают, что на их ПК скопилась куча ненужных данных и когда их становится слишком много, работа системы постепенно замедляется.

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