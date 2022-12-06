Аэрокосмическая компания SpaceX Илона Маска расширяет свою спутниковую технологию Starlink для использования в военных целях, новый проект будет называться Starshield.
Как сообщается на сайте SpaceX, Starshield является защищенной спутниковой сетью для использования правительствами государств.
"Starshield использует технологию Starlink и запускает возможности для поддержки национальной безопасности. В то время, как Starlink разработан для потребительского и коммерческого использования, Starshield предназначен для использования государством", - отмечают в компании.
Основное внимание в проекте Starshield уделяется трем направлениям:
🛰 Наблюдение за Землей. Starshield запускает спутники с приборами зондирования поверхности планеты и доставляет обработанные изображения непосредственно пользователю.
🛰 Связь. Starshield обеспечивает гарантированную глобальную связь правительственным пользователям, имеющим оборудование Starshield.
🛰 Размещение полезной нагрузки. Starshield строит спутниковые платформы для поддержки самых требовательных правительственных миссий с полезной нагрузкой.
Как отмечает CNBC, ранее SpaceX не объявляла об испытаниях или работе над технологией Starshield. Поэтому подробностей о предполагаемом объеме и возможностях Starshield известно немного.
В компании Илона Маска утверждают, что Starlink уже предлагает "беспрецедентное сквозное шифрование" пользовательских данных. А Starshield использует "дополнительные высоконадежные криптографические возможности" для передачи и безопасной обработки секретных данных, отвечающих самым строгим государственным требованиям.
Также SpaceX обещает, что терминалы межспутниковой лазерной связи Starlink могут быть интегрированы в спутники-партнеры, что позволит включать их в сеть Starshield.
Starlink - что известно
Спутниковая сеть Starlink дает возможность людям получать быстрый интернет в любых условиях и в самых отдаленных регионах планеты.
Интернет от Starlink стал важным помощником для украинских военных при выполнении поставленных задач в условиях российской агрессии. Они также используются в гражданских целях.
В августе 2022 года компания Илона Маска снизила цены на спутниковый интернет от Starlink для Украины и ряда других стран. Однако, 29 ноября стало известно о том, что Starlink повышает тарифы для украинцев. Начиная с 29 декабря, месячная абонплата вырастет с 60 до 75 долларов.
30 ноября 2022 года Кабмин разрешил ввозить в Украину Starlink и запчасти для генераторов без пошлин и НДС.