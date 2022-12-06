SpaceX расширяет свою спутниковую технологию Starlink для военных нужд. Ранее компания не объявляла об испытаниях или работе над технологией.

Аэрокосмическая компания SpaceX Илона Маска расширяет свою спутниковую технологию Starlink для использования в военных целях, новый проект будет называться Starshield.

Как сообщается на сайте SpaceX, Starshield является защищенной спутниковой сетью для использования правительствами государств.

"Starshield использует технологию Starlink и запускает возможности для поддержки национальной безопасности. В то время, как Starlink разработан для потребительского и коммерческого использования, Starshield предназначен для использования государством", - отмечают в компании.

Основное внимание в проекте Starshield уделяется трем направлениям:

🛰 Наблюдение за Землей. Starshield запускает спутники с приборами зондирования поверхности планеты и доставляет обработанные изображения непосредственно пользователю.

🛰 Связь. Starshield обеспечивает гарантированную глобальную связь правительственным пользователям, имеющим оборудование Starshield.

🛰 Размещение полезной нагрузки. Starshield строит спутниковые платформы для поддержки самых требовательных правительственных миссий с полезной нагрузкой.

Как отмечает CNBC, ранее SpaceX не объявляла об испытаниях или работе над технологией Starshield. Поэтому подробностей о предполагаемом объеме и возможностях Starshield известно немного.

В компании Илона Маска утверждают, что Starlink уже предлагает "беспрецедентное сквозное шифрование" пользовательских данных. А Starshield использует "дополнительные высоконадежные криптографические возможности" для передачи и безопасной обработки секретных данных, отвечающих самым строгим государственным требованиям.

Также SpaceX обещает, что терминалы межспутниковой лазерной связи Starlink могут быть интегрированы в спутники-партнеры, что позволит включать их в сеть Starshield.

Starlink - что известно

Спутниковая сеть Starlink дает возможность людям получать быстрый интернет в любых условиях и в самых отдаленных регионах планеты.

Интернет от Starlink стал важным помощником для украинских военных при выполнении поставленных задач в условиях российской агрессии. Они также используются в гражданских целях.

В августе 2022 года компания Илона Маска снизила цены на спутниковый интернет от Starlink для Украины и ряда других стран. Однако, 29 ноября стало известно о том, что Starlink повышает тарифы для украинцев. Начиная с 29 декабря, месячная абонплата вырастет с 60 до 75 долларов.

30 ноября 2022 года Кабмин разрешил ввозить в Украину Starlink и запчасти для генераторов без пошлин и НДС.

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