От ввозной пошлины и НДС освобождены запчасти и комплектующие для изготовления электрогенераторов.

На десятом месяце полномасштабного российского вторжения в Украину Кабинет министров Украины освободил от ввозной пошлины и НДС оборудование спутникового интернета Starlink.

Как говорится в заявлении премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, это удешевит их стоимость и позволит обеспечить их для большего количества людей и организаций.

"Сегодня мы утвердили необходимые документы, чтобы Starlink завозились в Украину без пошлины и НДС. Это удешевит их стоимость и позволит обеспечить их для большего количества людей и организаций", — отметил глава правительства.

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Как сообщает Правительственный портал, также от ввозной пошлины и НДС освобождены запчасти и комплектующие для изготовления электрогенераторов.

Кабмин внес изменения в перечень товаров, которые поставляются на территорию Украины без уплаты пошлины и НДС. Под налоговые льготы попали комплектующие для изготовления энергетического оборудования, средства очистки воды и средства спутниковой связи к сети интернет (Starlink).

"Правительство освободило от пошлины и НДС импорт генераторов и энергетического оборудования. Это решение делает такую продукцию дешевле примерно на 25%. Сегодня мы делаем еще один шаг. Чтобы украинские производители, которые собирают такую продукцию в Украине, не оказались в невыгодном положении, правительство дополнительно освободило запчасти для сборки генераторов и энергетического оборудования от НДС и пошлины", — отметил первый заместитель министра экономики Украины Денис Кудин.

Война в Украине и ситуация со Starlink:

В августе 2022 года компания Илона Маска снизила цены на спутниковый интернет от Starlink для Украины и ряда других стран.

Так, для украинских пользователей скидка составила около 40 процентов, стоимость подписки снизили со $100 до $60.

29 ноября 2022 года стало известно о том, что Starlink Илона Маска повышает тарифы для украинцев. Для украинских пользователей, начиная с 29 декабря, месячная абонплата вырастет с 60 до 75 долларов.

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