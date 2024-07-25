Чипмейкера не устроило качество первых поставленных экземпляров.

AMD официально объявила о переносе даты выхода, как она сама говорит, "самых мощных десктопных процессоров" семейства Ryzen 9000. Изначально релиз был запланирован на 31 июля. Теперь процессоры собираются выпустить в августе, причем в два этапа.

Более доступные модели, Ryzen 7 9700X и Ryzen 5 9600X, станут доступны для покупки 8 августа, а вот выпуск топового и предтопового Ryzen 9 9950X и Ryzen 9 9900X будет отложен еще на неделю, до 15 августа, передает VideoCardz.

В AMD перенос релиза объяснили тем, что дополнительное время потребовалось для полного тестирования всех процессоров. Компанию не устроило качество первых поставленных экземпляров, поэтому было принято решение задержать старт продаж до завершения тестов.

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Стоимость новых процессоров до сих пор официально не подтверждена, но некоторые европейские ритейлеры уже выставили их для предварительного заказа. Ожидается, что ценник будет ниже, чем у Ryzen 7000 на старте продаж.

AMD говорит, что общий прирост производительности Ryzen 9000 в сравнении с Ryzen 7000 составляет от 11 до 22%, и все это при меньшем энергопотреблении. А Ryzen 9 9950X до 56% быстрее Intel Core i9-14900K.

Меж тем, следующее поколение чипсетов Intel под кодовым названием Arrow Lakе ожидаются во второй половине 2024 года. Ориентировочно, они выйдут этой осенью, при этом некоторые модели могут появиться ощутимо позже, вплоть до начала 2025 года.

Свежий опрос Steam показал, что GeForce RTX 3060 остается самой часто встречаемой видеокартой у геймеров. Что касается процессоров, то самыми популярными являются чипы от Intel с частотами от 2,3 до 2,7 ГГц.

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