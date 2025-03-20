RTX 5060 Ti и RTX 5060 теперь следует ожидать в апреле и мае.

Появилась информация, что бюджетные видеокарты GeForce RTX 5060 и RTX 5060 Ti не выйдут в ближайшее время. Их релиз перенесли на вторую половину весны, сообщили в издании Wccftech.

Изначально устройства должны были поступить в продажу до конца марта. Но теперь источники выяснили, что старшая RTX 5060 Ti выйдет в середине апреля, а более дешевая RTX 5060 – в середине мая.

С чем связана задержка, неизвестно, но ранее GeForce RTX 5090, RTX 5080 и RTX 5070 столкнулись с большим дефицитом. Судя по всему, Nvidia пытается избежать подобных проблем с бюджетными решениями, задерживая релиз.

Видео дня

Характеристики GeForce RTX 5060

3840 CUDA-ядер.

8 гигабайт памяти GDDR6.

128-битная шина.

Энергопотребление 150 Вт.

300 долларов.

Характеристики GeForce RTX 5060 Ti

4608 CUDA-ядер.

8 и 16 гигабайт памяти GDDR7.

128-битная шина.

Энергопотребление 180 Вт.

400-500 долларов.

Согласно данным СМИ, производитель также работает над GeForce RTX 5050, которая будет единственной моделью 50-й серии с памятью прошлого поколения GDDR6. Сроки ее релиза пока неизвестны, ожидаемая цена – 250 долларов.

Конкуренты из AMD тоже готовят более доступные карточки серии Radeon RX 9060, не уступающие RTX 50. Они должны выйти до лета.

Напомним, ранее Nvidia заявила о прекращении поддержки видеокарт GTX 900 и GTX 1000. Особого внимания заслуживает GTX 1060, которая на протяжении многих лет удерживала звание самой популярной видеокарты у пользователей Steam.

Свежий опрос Steam показал, что GeForce RTX 4060 теперь самая популярна видеокарта у геймеров. При этом многие все еще используют такие устаревшие ускорители, как GeForce GTX 1650 и GTX 1060.

Вас также могут заинтересовать новости: