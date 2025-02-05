За лэптоп с RTX 5090 на борту придётся отдать почти 4 тысячи евро.

Польский ритейлер Dream Machines представил линейку игровых ноутбуков на базе видеокарт серии RTX 50, включая модели с RTX 5090.

Флагманские модели с RTX 5090 предлагаются с диагоналями 16, 17 и 18 дюймов, а их стоимость стартует с 3669 евро (примерно 150 тысяч гривен).

Ноутбуки с RTX 5090 оснащены процессорами Intel Core Ultra 9 275HX (24 ядра, частота до 5,4 ГГц) или AMD Ryzen 9 9955HX/9955HX3D (16 ядер, 54 Вт TDP). Конфигурации оперативной памяти либо 16 ГБ, либо 32 ГБ, а для хранения данных предлагается единственный вариант с 1 ТБ SSD M.2 PCIe.

Видео дня

Некоторые ноутбуки с RTX 5090 оснащены фирменной системой жидкостного охлаждения Dream Waterfall с внешним радиатором, соединенным с ноутбуком трубками, что снижает температуру в среднем на 15 градусов и уменьшает уровень шума.

Кроме моделей с RTX 5090, Dream Machines представил ноутбуки с RTX 5080 и RTX 5070 Ti, они используют те же процессоры и память. Модели с RTX 5080 также имеют версии с жидкостным охлаждением, в то время как все RTX 5070 Ti остаются на воздушном охлаждении.

Что касается дисплеев, пользователи могут выбрать между экранами с разрешением 2560x1600 или 3840x2160 и частотой обновления от 200 до 300 Гц.

Минимальная цена ноутбука с RTX 5080 составляет 2929 евро (примерно 127 тысяч гривен), а самая дорогая модель обойдется в 3879 (примерно 168 тысяч гривен). Версии с RTX 5070 Ti начинаются с 2019 евро (примерно 87 тысяч гривен) и достигают 3319 евро (примерно 143 тысячи гривен).

Ранее мы рассказывали, что стала известна дата выхода видеокарт RTX 5060 и RTX 5060 Ti. Новинки поступят в продажу уже в начале весны.

Вас также могут заинтересовать новости: