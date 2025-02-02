Скорее всего, RTX 5060 и RTX 5060 Ti будут иметь по 8 ГБ памяти, хотя старшая модель получит еще версию с 16 ГБ.

Похоже, ранние "утечки" о том, что компания Nvidia выпустит всю настольную линейку видеокарт поколения RTX 50 в сжатые сроки, подтверждаются. Китайский партнер Colorful поделился данными, согласно которым, модели RTX 5060 Ti и RTX 5060 выйдут уже в марте.

Таким образом, вся основная линейка RTX50 выйдет в течение всего лишь трех месяцев, а если считать точнее, то даже двух, так как RTX 5090 и RTX 5080 поступили в продажу 30 января. Обычно бюджетные карты xx6x выходят не раньше мая.

GeForce RTX 5060 и RTX 5060 Ti должны стать самыми доступными карточками семейства Blackwell. В прошедшем поколении Nvidia не выпускала GeForce RTX 4050, о существовании GeForce RTX 5050 инсайдеры тоже ничего не сообщали.

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Пока что характеристики GeForce RTX 5060 Ti и RTX 5060 неизвестны. Скорее всего, RTX 5060 и RTX 5060 Ti будут иметь по 8 ГБ памяти, но у старшей версии будет модификация на 16 ГБ. Шина будет 128-битной, но благодаря памяти GDDR7 пропускная способность по сравнению с предшественницами вырастет заметно: с 272-288 ГБ/с до 448 ГБ/с.

Пока можно с уверенностью сказать только одно: GeForce RTX 5060 и RTX 5060 Ti будут стоить дешевле $549. За эти деньги будет продаваться GeForce RTX 5070, которая выйдет в конце февраля. Правда, купить ее за такую сумму поначалу наверняка будет крайне сложно.

С точки зрения позиционирования конкурентами RTX 5060 могут стать Intel Arc B580 и AMD Radeon RX 9060. Последняя еще не анонсирована, а вот первая с 12 гигабайт памяти и ценной 250 долларов называют лучшей картой на сегодня по "цене-производительности".

Напомним, 30 января в продажу поступила первая партия видеокарт нового поколения GeForce RTX 5090 и 5080 – в США и многих странах Европы ее раскупили за несколько минут. Перекупщики уже активизировались – у них цена на видеокарты достигает $6000.

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