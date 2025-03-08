Ожидаемая цена RTX 5050 - 200-250 долларов, то есть до 10 тысяч гривен.

Nvidia расширяет свою линейку видеокарт RTX 50-й серии и вскоре представит бюджетные модели RTX 5060 и RTX 5050.

По данным инсайдера MEGAsizeGPU, видеокарты анонсируют в течении следующих 10 дней, а на полках они появятся уже в конце апреля, сразу после релиза RTX 5060 Ti.

Согласно утечкам, GeForce RTX 5060 получит 8 ГБ видеопамяти и будет основана на чипе PCB PG162 SKU 25. Что касается GeForce RTX 5050, эта видеокарта станет одним из самых доступных решений в линейке RTX 50-й серии. Она получит 8 ГБ памяти, а её энергопотребление составит 135-145 Вт, что на 10 Вт ниже, чем у RTX 5060.

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Так что же цена? Ожидается, что стоимость RTX 5050 не превысит 250 долларов, то есть официально видеокарту из новой линейки Nvidia можно будет купить в районе 10 тысяч гривен. Что касается RTX 5060, то её цена будет около 300 долларов, то есть около 12 тысяч гривен.

Ранее мы рассказывали, что AMD выпустила видеокарту RX 9070 XT, которую уже называют лучшей по соотношению цена/производительность.

Также по слухам, Nvidia готовит модифицированную версию RTX 4090 на 48 и 96 ГБ видеопамяти. В первую очередь такие видеокарты нужны для работы с искусственным интеллектом.

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