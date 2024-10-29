Презентация и продажи AMD Ryzen 7 9800X3D стартуют в начале ноября.

СМИ опубликовали, по их словам, окончательные спецификации процессора AMD Ryzen 7 9800X3D. Предположительно, это будет лучший игровой чип нового поколения, который сменит Ryzen 7 7800X3D.

AMD Ryzen 7 9800X3D получит 8 ядер Zen 5 и 16 потоков. Базовая тактовая частота составит 4,7 ГГц, а в режиме Boost она повышается до 5,2 ГГц. TDP – 120 Вт. Все эти значения выше, чем у Ryzen 7 9700X. Подтверждена поддержка всех материнских плат 600-й серии и разблокированный множитель.

Новинка получит 8 МБ кэша второго уровня (L2), третьего уровня – 96 МБ (из них 64 МБ – это объемный кэш 3D V-Cache). Таким образом общий объем кэша составит внушительные 104 МБ. Процессор поддерживает до 192 ГБ ОЗУ DDR5.

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Интегрированный GPU включает два вычислительных блока на базе RDNA2 с тактовой частотой 2,2 ГГц. Для подключения видеокарт и SSD предусмотрены 24 линии интерфейса PCIe Gen5. Ожидаемая РРЦ – 449 долларов (~18 000 грн).

Официальная премьера процессора состоится уже 7 ноября. Ожидается, что вместе с Ryzen 7 9800X3D представят и другие модели с кэшем 3D V-Cache.

Напомним, AMD выпустила свои актуальные чипсеты Ryzen 9000 еще в августе. Общий прирост производительности в сравнении с Ryzen 7000 составляет от 11 до 22%, и все это при меньшем энергопотреблении и ценнике.

Свежий опрос Steam показал, что GeForce RTX 3060 остается самой часто встречаемой видеокартой у геймеров. Что касается процессоров, то самыми популярными являются чипы от Intel с частотами от 2,3 до 2,7 ГГц.

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