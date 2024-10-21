Чип придет на смену Ryzen 7 7800X3D, который получил признание как один из лучших CPU для игр на рынке.

Портал Videocardz продолжает преждевременно публиковать официальные материалы о новом "железе". Очередная публикация издания посвящена процессору AMD Ryzen 7 9800X3D (Zen 5), который обещает стать новым потенциальным хитом среди геймеров.

AMD Ryzen 7 9800X3D получит 8 ядер и 16 потоков. Базовая тактовая частота составит 4,7 ГГц, а в режиме Boost – 5,2 ГГц. Это должно обеспечить солидный прирост производительности даже по сравнению с 7800X3D, у которого "буст" ограничивался 5 ГГц.

Чип располагает 96 МБ кэш-памяти (32 МБ L3-кэша и 64 МБ кэша 3D V-Cache). В дополнение к L3 кэшу, процессор также имеет 8 МБ кэша второго уровня (L2), что в совокупности даст общий объем кэш-памяти в 104 МБ. Тепловой пакет – 105 Вт.

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Характеристики AMD Ryzen 7 9800X3D:

Количество ядер — 8;

Количество потоков — 16;

Базовая частота — 4,7 ГГц;

Максимальная частота — 5,2 ГГц;

Кэш — 96 МБ L3 + 8 МБ L2;

TDP — 120 Вт;

Чип придет на смену Ryzen 7 7800X3D, который получил признание как один из лучших CPU для игр на рынке. Анонс состоится 26 октября, а старт продаж запланирован на первую неделю ноября. Ожидаемая РРЦ – 449 долларов (~18 000 грн).

AMD выпустила свои актуальные чипсеты Ryzen 9000 еще в августе. Общий прирост производительности в сравнении с Ryzen 7000 составляет от 11 до 22%, и все это при меньшем энергопотреблении и ценнике.

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