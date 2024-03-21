Компания уже предоставила некоторым корпоративным клиентам демоверсию самого продвинутого чат-бота.

Стартап OpenAI находится на пороге следующего прорыва в ИИ-технологиях. На лето 2024 года запланирован запуск ChatGPT-5, новой версии самого продвинутого чат-бота.

Согласно данным Business Insider, разработчики уже предоставили тестовую версию модели некоторым корпоративным клиентам. "Это действительно хорошо, существенно лучше, чем GPT-4", – сказал один из собеседников, которому довелось протестировать последнюю разработку OpenAI.

В настоящий момент GPT-5 находится на этапе обучения. Нейросеть обучается на огромных наборах данных, собранных из интернета, имитируя диалоговую модель общения человека. После начнутся проверки безопасности модели, которые включают тщательную оценку для выявления и устранения токсичности, предрассудков и других нежелательных характеристик.

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OpenAI обновила ChatGPT до языковой модели GPT-4 в марте 2023 года. Чат-бот научился понимать не только текст, но и распознавать изображения – и может объяснить даже значение мемов. В ноябре компания выпустила промежуточную версию GPT-4 Turbo с увеличенным размером контекста и более свежей базой знаний.

По словам разработчиков, GPT-5 обещает революцию в сфере искусственного интеллекта. Речь идет о концепции искусственного общего интеллекта (AGI). Это означает, что ИИ будет способен изучить любую задачу, которые люди смогут придумать. Это делает его неотличимым от человека.

СМИ писали, что OpenAI на определенном этапе даже отложила обучение GPT-5, поскольку компания была обеспокоена безопасностью человечества. Оказавшись "не в тех руках", он несет реальную опасность, говорил Сэм Альтман, руководитель OpenAI.

Напомним, ранее в этом году создатели ChatGPT представили нейросеть для генерации видеороликов по тексту. Главное отличие Sora от похожих моделей заключается в том, что она генерирует целые видео сразу, вместо того, чтобы объединять их покадрово.

А в ближайшие годы на рынке начнут появляться новый тип гаджетов, в основе которых лежат ИИ-технологии. К ним относится мини-проектор Humane AI Pin и мини-смартфон Rabbit R1.

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