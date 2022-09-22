Дизайн медиаплеера идентичен более дорогой 4К-модели, но стоит он почти вдвое дешевле.

Компания Google представила новую версию своей популярной компактной ТВ-приставки Chromecast. Речь идет о бюджетной HD-версии устройства, о которой мы писали ранее.

Дизайн медиаплеера идентичен более дорогой 4К-модели, но стоит он почти вдвое дешевле – всего 29,99 долларов (~1099 грн).

Новинка позиционируется как решение для старых телевизоров. Она позволяет выводить в картинку с пиковым разрешением до 1080p с 60 fps и поддерживает стандарты HDR10+ и HLG, но лишена Dolby Vision. При этом в комплект поставки Chromecast HD войдет тот же пульт управления, что и в 4K-версии.

Видео дня

При подключении к телевизору пользователь получает оболочку Android TV с поддержкой Netflix, Disney+, Apple TV+, HBO Max, Prime Video и YouTube через единое приложение Google TV. Также через приставку можно играть через облачный игровой сервис Google Stadia.

Зачем нужен Google Chromecast

Chromecast превращает любой телевизор в "умный": устройство подключается по HDMI и транслирует оболочку Google TV. Операционная система открывает доступ видеохостингам, стриминговым платформам и "Гугл Ассистенту".

Chromecast считается одним из лучших продуктов софтверного гиганта. Оригинальный девайс был представлен на рынке еще в 2013 году и с того времени Google регулярно обновляет его.

Напомним, ранее Google в рамках ребрендинга своего платежного приложения запустила в Украине мобильное приложение Google Кошелек (Google Wallet). В кошельке можно хранить платежные карты, билеты на проезд и события, посадочные талоны и карты лояльности.

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