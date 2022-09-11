Дизайн бюджетной версии практически неотличим внешне от более дорогого Chromecast с 4K.

Техногигант Google в ближайшее время представит на рынке новую версию своей популярной компактной ТВ-приставки Chromecast. Речь идет о бюджетной версии устройства, слухи о разработке которой ходят давно.

Портал Tecnoblog опубликовал "живые" фото грядущего гаджета, из которых стало известно, что дизайн медиаплеера будет практически идентичен существующей модели Chromecast с Google TV: Новинку отличает только указание номера модели G454V,

Если верить имеющейся информации, устройство получит чип Amlogic S805X2 и 2 ГБ оперативной памяти. Ключевое отличие от текущего Chromecast с Google TV – пиковое разрешение вывода 1080p вместо 4K. Пр этом в комплект поставки гаджета войдет тот же пульт управления, что и в 4K-версии.

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Ожидается, что ТВ-брелок дебютирует 6 октября на специальном мероприятии Google, где также покажут новые Pixel 7 и Pixel 7 Pro. Цена может составить около $30 – на 20 долларов дешевле существующей модели Chromecast.

Добавим, что оригинальный Chromecast представили в 2013 году. Этот маленький "ключ" за $35 буквально перевернул рынок, позволив быстро настроить трансляцию со смартфона или ноутбука на ТВ. Саму технологию трансляции Chromecast сейчас внедряют в колонки, приставки и телевизоры.

Как УНИАН сообщал ранее, Google развернула кампанию по борьбе с фейками об украинских беженцах в ЕС. 90-секундные учебные ролики будут показываться в рекламных местах на YouTube от Google, а также на других платформах, таких как Twitter, TikTok и Facebook.

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