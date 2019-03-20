Google представила собственный стриминговый игровой сервис

Сервис Stadia предлагает мгновенный запуск игр без необходимости загружать или устанавливать какие-либо дополнительные файлы.

В рамках проходящей в Сан-Франциско конференции разработчиков игр GDC 2019 Google представила собственный сервис потоковой передачи игр под названием Stadia.

Выступая со сцены, глава компании Сундар Пичаи заявил об амбициях поискового гиганта предложить пользователям платформу, которая объединит все типы устройств, сообщает ITC со ссылкой на The Verge.

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Бывший руководитель PlayStation и Xbox, а сейчас вице-президент Google Фил Харрисон (Phil Harrison) сообщил, что Stadia получит интеграцию с YouTube, то есть запускать игры можно будет прямо после просмотра роликов от издателей или разработчиков, нажав на кнопку «Play Now». Stadia предлагает мгновенный запуск игр без необходимости загружать или устанавливать какие-либо дополнительные файлы. Поддерживаются любые устройства, будь то компьютер, ноутбук, смартфон, планшет или телевизор. При этом вы всегда сможете продолжить игру на другом устройстве с того места, где вы остановились.

Для обеспечения комфортного игрового процесса Google использует глобальную инфраструктуру центров обработки данных, чтобы серверы находились как можно ближе к игрокам по всему миру. На первых этапах игры будут транслироваться в разрешении до 4K с частотой 60 кадров в секунду. В будущем планируется поддержка 8K при 120 кадрах в секунду.

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Google сотрудничает с компанией AMD для создания собственного графического процессора для центров обработки данных. Этот чип, по словам компании, способен обеспечить производительность больше, чем у PS4 Pro и Xbox One X.

Помимо этого, Google показала свой контроллер со встроенным микрофоном, кнопкой для записи и отправки видео прямо на YouTube, а также отдельной кнопкой для вызова Google Assistant. Геймпад подключается к Stadia напрямую через Wi-Fi, обеспечивая минимальные задержки.

Google также основала свою студию Stadia Games And Entertainment, которая займётся разработкой эксклюзивов для сервиса.

Как сообщал УНИАН, Google сделал приложение для людей с нарушениями зрения, который распознает объекты вокруг и называет их.