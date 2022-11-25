Всего заявлено 60 инструментов, стоимость набора – $279.

Xiaomi поддерживает репутацию производителя, выпускающего все на свете. На днях ассортимент китайского бренда пополнился необычным набором Mijia Wiha Household Toolbox.

В прочном черном чемодане уложены инструменты практически на все случаи жизни: от отверток, шестигранников и пассатижей до гаечных ключей, молотка и рулетки. Всего заявлено 60 инструментов, но биты за них тоже посчитали.

В комплект также входит отвертка с короткой ручкой, на которую надеваются сменные биты.

Кусачки выполнены из стали твердостью 64 HRC и оснащены трехточечным зажимным механизмом, повышающим стабильность зажима. Технология DynamicJoint снижает трудозатраты при резке на 20%.

Сам кейс-органазйзер изготовлен из полимера с использованием технологии литья под давлением.

Что касается цены, то в Китае за такой набор просят 1999 юаней (около 10 000 грн). На AliExpress он еще не появился, но это вопрос времени.

Видео дня

Time составил список лучших изобретений и гаджетов 2022 года

Самым инновационным смартфоном назвали нашумевший Nothing Phone (1), а среди ноутбуков выделили ASUS Zenbook 17 Fold с гибким экраном. Лучшими TWS-наушниками признали LinkBuds от Sony.

В топ вошла и украинская разработка. Речь идет о бионическом протезе руки нового поколения от стартапа Esper Bionics. Time пишет, что данный протез руки является первым роботом-протезом на базе искусственного интеллекта. То есть, чем больше он работает, тем умнее становится. Все благодаря 24 переносным датчикам которые обнаруживают и обрабатывают мышечную активность и мозговые импульсы.

Вас также могут заинтересовать новости: