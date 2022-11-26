Питается шарф от пауэрбанка и умеет нагреваться за несколько секунд до одной из заданных температур – 38°, 45° и 50° по Цельсию.

В преддверии зимы бренд экосистемы Xiaomi представил новый аксессуар, который позволит пользователям не замерзнуть на улице в холодное время года. Речь идет об "умном" шарфе Smart Heating с функцией подогрева.

Питается шарф от пауэрбанка и умеет нагреваться за считанные секунды до одной из заданных температур – 38°, 45° и 50° по Цельсию. Тепло сохраняет биопух DuPont Sorona Aura.

Отмечается, что нагревательные элементы шарфа защищены от перегрева и короткого замыкания, также есть защита от влаги по стандарту IPX7. На случай возникновения неисправности в аксессуаре предусмотрен режим аварийного отключения питания.

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В Китае шарф продается за 179 юаней (около 900 грн), в комплекте с ним идет пауэрбанк на 5000 мАч. На площадке AliExpress он еще не появился, но это вопрос времени. А если не терпится обзавестись подобным, можно найти аналоги по запросу Xiaomi Heating Scarf.

Подборка интересных гаджетов от Xiaomi

Ранее Xiaomi выпустила набор инструментов практически на все случаи жизни: от отверток, шестигранников и пассатижей до гаечных ключей, молотка и рулетки. Всего заявлено 60 инструментов, стоимость набора – $279.

Также на рынке появились наушники от Xiaomi, передающие звук не в уши, а в череп. Производитель обещает до 12 часов автономной работы. Да и стоят они недорого – 700 юаней, или примерно 3500 грн.

Еще один интересный аксессуар от китайской компании – походный пауэрбанк с батареей как у электромобиля. Он поддерживает подключение солнечных панелей, а от бытовой сети зарядить сам аккумулятор можно за 1,5 часа или до 80% за 50 мин.

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