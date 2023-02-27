Окрас такого смартфона можно будет менять самостоятельно, выбрав из 1600 различных цветов.

Похоже, что вслед за выдвижными смартфонами новым трендом развития мобильной электроники могут стать девайсы, способные изменять цвет корпуса по желанию пользователя.

Компания Tecno показали видео, в котором продемонстрирована работа такого концепта. Утверждается, что окрас такого смартфона можно будет менять самостоятельно, выбрав из 1600 цветов.

Производитель заявляет, что технология не подразумевает использование дополнительных дисплеев или других светоизлучающих компонентов. Вместо этого цветовая гамма может быть задана с помощью сетки из микроскопических призматических элементов, которые преломляют свет различной длины волн, что позволяет создавать широкий спектр цветов.

Управлять этой технологией можно вручную с помощью программного обеспечения. Также ее можно научить реагировать на состояние батареи или играющей музыки. Переключение цветов будет происходить моментально – за 0,03 секунды и, по расчетам компании, 100 таких "окрашиваний" в течение дня равно просмотру 5-минутного видео в плане энергии.

Хотя новая технология еще не используется в устройствах, скорее всего, мы увидим смартфоны-хамелеоны в линейке производителя уже скоро.

Параллельно в Tecno также разрабатываютнеобычный смартфонPhantom Vision V с выезжающим экраном. По задумке компании, такое устройство призвано по-новому раскрыть возможности визуального восприятия в мобильных устройствах.

В отличие от уже выпущенных моделей с гибкими экранами, смартфон Tecno способен не только раскладываться, но и расширяться до 10,1-дюймовой альтернативы планшету.

А прошлой осенью компания выпустила свой новый смартфон с оригинальным узором задней панели. Он вошел в линейку Pova и впервые в серии получил AMOLED-экран.

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