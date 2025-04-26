Xiaomi 11i, Poco F4 GT и другие популярные модели достигли конца своего жизненного цикла.

Xiaomi обновила список EOS (End of Support), куда попадают гаджеты, которые больше не будут получать никакие обновления. В этот раз китайская компания завершает поддержку семи некогда популярных смартфонов.

Указанные девайсы не только не будут иметь новых функций, но и останутся без апдейтов безопасности:

Poco F4 GT;

Redmi K50 Gaming;

Redmi 10A;

Redmi Note 11S;

Redmi Note 11 Pro+ 5G;

Xiaomi 11i;

Xiaomi 11i HyperCharge.

Poco F4 GT достиг конца своего жизненного цикла с HyperOS 2.0.1.0 на базе Android 14, а Redmi K50 Gaming – с HyperOS 2.0.2.0. Redmi 10A останется на MIUI 12.5. Redmi Note 11S 5G, Note 11 Pro+ 5G, Xiaomi 11i и 11i HyperCharge так и "застряли" на HyperOS 1 на базе Android 13, пишет GizChina.

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Владельцам этих устройств рекомендуется задуматься над покупкой более актуального смартфона. Продолжать пользоваться устройствами тоже можно, но без обновлений безопасности они станут более уязвимыми для новых угроз, а со временем приложения начнут терять совместимость.

Ранее в этом месяце Xiaomi уже успела выпустить ультрабюджетный телефон с самым большим в сегменте экраном и главного "убийцу" флагманов в 2025 году с рекордной батарейкой 7550 мАч.

Также в ассортименте Xiaomi появились один из самых дешевых смарт-часов на рынке. Девайс получил экран, как у Apple Watch, автономность в 14 дней и датчики мониторинга здоровья.

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