Apple вряд ли когда-то выпустит телефон в таком корпусе, но пользователи в сети оценили энтузиазм.

Всегда любопытно представить, как бы выглядела операционная система, если бы она работала на устройстве, заточенным под совершенно другую ОС. Некоторые, например, портируют Windows 11 на Xiaomi, тогда как другие помещают начинку от iPhone в гаджеты других брендов.

Портал 9To5Mac обратил внимание на пост техноэнтузиаста с Reddit, который превратил Nokia Lumia 1020 в iPhone SE (2022) – он заменил "внутренности" первого "внутренностями" второго. К удивлению, все заработало, причем внешне все выглядит совершенно нормально.

От оригинального смартфона Nokia по сути остались только корпус и стекло, защищающее дисплей. Все остальное, включая чип A15 Bionic, 128 ГБ памяти, камера на 12 Мп, Touch ID и работающий 5G – это iPhone SE третьего поколения. К слову, сканер разместился на задней панели, чтобы не портить внешний вид Lumia 1020.

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А еще в смартфоне есть отдельная кнопка для камеры, похожая на Camera Control в iPhone 16. Ее подключили к переключателю громкости, чтобы она корректно работала.

В остальном это полноценный iPhone, работающий на iOS 18.3.1. Его можно подключить к Mac, CarPlay тоже работает. Хотя придется обойтись без Apple Pay и беспроводной зарядки.

Ранее УНИАН рассказывал об энтузиасте, который создал необычный iPhone с прозрачным корпусом. Apple вряд ли когда-то выпустит такой телефон, но пользователи в сети оценили прозрачную эстетику.

Ранние слухи до презентации iPhone 17 говорят, что Apple планирует заменить модель Plus новым "ультратонким" Айфоном. Называться он будет iPhone Air – устройство получит камеру в стиле Google Pixel, а толщина корпуса составит рекордные 5,5 мм.

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