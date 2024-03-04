Дизайн A35 чем-то будет напоминать флагманскую линейку Galaxy S24.

В сеть продолжают утекать данные о новом смартфоне Samsung Galaxy A35.

На этот раз издание YTechb опубликовало подробные спецификации и качественные изображения гаджета. Он выйдет в четырех цветах: Awesome Lilac, Awesome Navy, Awesome Ice Blue и Awesome Lemon.

Как отмечается, смартфон будет весом 209 граммов и будет иметь габариты 161.7×78×8.2 мм и защитой от воды IP67. Дизайн чем-то будет напоминать флагманскую линейку Galaxy S24.

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По данным издания, новинка Samsung получит 6.6-дюймовый FHD+ AMOLED-дисплей на 120 Гц. Работать гаджет будет на процессоре Exynos 1380 в паре с 6/8 ГБ ОЗУ. Также смартфон получит накопитель на 128/256 ГБ. Его основная камера будет 50 МП + 8 МП + 2МП, а фронтальная на 13 МП.

Galaxy S24 имеет батарею на 5000 мАч с быстрой зарядкой. Его операционная система Android 14, а оболочка - One UI 6.1.

Как ожидается релиз Galaxy A35 состоится в ближайшие дни. Предполагается, что его цена в Европе будет стартовать от 379 евро.

Новинки от Samsung

Как сообщал УНИАН, в сети начинает появляться первая информация о смартфоне Samsung Galaxy S24 FE. Это особая модель в каталоге корейского бренда, созданная на основе отзывов пользователей.

Впрочем, ждать релиза Galaxy S24 FE в ближайшее время не стоит. Смартфон покажут только в конце лета.

А вот Samsung Galaxy Ring выйдет уже скоро. Устройство поступит в продажу до конца 2024 года - СМИ предсказывают, что это будет хит и убийца умных часов и фитнес-браслетов.

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