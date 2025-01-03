Ожидается, что первым камеру с рекордным разрешением получит Galaxy S26 Ultra.

Samsung Galaxy S24 Ultra с основной камерой на 200 мегапикселей может похвастаться одним из самых высоких разрешений камер среди смартфонов. Фактически, основной датчик "Гэлакси" имеет более высокое разрешение, чем полнокадровые или даже среднеформатные камеры. Согласно свежей информации, Samsung планирует сделать еще один шаг вперед, разработав сенсор на 500 МП для будущих смартфонов Galaxy.

Инсайдер Jukanlosreve, известный по утечкам Samsung, сообщает, что массовое производства указанных датчиков только стартовала, то есть в Galaxy S25 Ultra их точно ждать не стоит. А вот условный Galaxy S26 Ultra вполне может получить тот самый 500-мегапиксельный датчик.

Стратегия Samsung, ориентированная на использование сенсоров с высоким разрешением, имеет как свои преимущества, так и недостатки в сравнении с подходом других производителей. Конкуренты предпочитают использовать более крупные сенсоры в своих флагманских устройствах – около 1 дюйма, но с разрешением 50 мегапикселей. Такие сенсоры способны захватывать больше данных благодаря увеличенной площади, но их габариты занимают много места внутри корпуса устройства, что приводит к заметным выступам камеры.

Видео дня

Сенсоры Samsung с разрешением 200 МП, напротив, более компактны, что позволяет избежать заметных выступов камеры и дает возможность более эффективно реализовать цифровой зум. Однако их использование требует сложной обработки изображений. Это приводит к задержке между съемкой и получением готового снимка.

Помимо этого, Jukanlosreve пишет, что Samsung также работает над 3-слойным стекированным датчиком изображения в конфигурации PD-TR-Logic для Apple – вероятно, для iPhone 18. Более ранние слухи предполагали, что iPhone 17 Pro Max будет оснащен сразу тремя 48-мегапиксельными камерами.

Презентация флагманской серии Galaxy S25 ожидается 22 января 2025 года. Вместе с новыми смартфонами должны показать следующую версию смарт-кольца Galaxy Ring и первую XR-гарнитуру.

"Ультратонкий" Galaxy S25 Slim также будет показан во время январского мероприятия, но устройство не будет выпущено одновременно с тремя другими смартфонами Galaxy S25. Скорее всего, оно дебютирует во второй половине года вместе с Galaxy S25 FE.

Вас также могут заинтересовать новости: