Также сообщается, что Samsung стремится выпустить S26 Ultra с собственным процессором, но не факт, что ей это удастся.

Samsung уже тестирует прототип Galaxy S26 Ultra, и, судя по утечкам, его конфигурации памяти не изменятся по сравнению с S25 Ultra: пользователи смогут выбрать между 256 ГБ, 512 ГБ и 1 ТБ.

Что ещё интересно, так это то, что тестовые версии смартфона работают на чипсете Qualcomm, вероятно, это Snapdragon 8 Elite Gen 2. Ранее сообщалось, что Samsung снова уступила производство топового процессора конкуренту, заказ на выпуск чипов получила TSMC, использующая свой улучшенный 3-нм техпроцесс N3P.

Однако у Samsung остаётся шанс изменить ситуацию. Компания тестирует новый Exynos 2600, созданный на её 2-нм техпроцессе GAA. Пока что уровень выхода годных чипов (то есть процент рабочих процессоров, получаемых на этапе производства) составляет около 30%. Для массового выпуска этот показатель должен достичь хотя бы 70%, иначе производство будет нерентабельным.

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Если Samsung не успеет улучшить результаты в ближайшие 10 месяцев, Galaxy S26 Ultra, вероятно, выйдет только с процессором от Qualcomm.

Ранее мы рассказывали про Nothing Phone 3a, который может стать хитом в среднем сегменте.

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