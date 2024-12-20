Задняя крышка меняет цвет с жемчужно-белого на "ярко-синий", когда температура опускается ниже 16 градусов.

Китайская корпорация Realme изобрела первый в мире смартфон с функцией изменения цвета при воздействии холода. Об этом сообщает издание Android Authority.

В структуре корпуса смартфонов из новой флагманской линейки Realme 14 Pro применили особые термохромные пигменты. Благодаря им задняя панель при температуре ниже 16 °C будет постепенно менять цвет с жемчужно-белого на ярко-синий, а при потеплении возвращаться в исходное состояние.

По словам Realme, на сегодняшний день в индустрии нет подобных решений. Смартфоны-хамелеоны есть в линейках разных Android-брендов, однако они меняют цвет не под воздействием температуры, а в зависимости от степени освещения и угла падения солнечных лучей.

Что касается других характеристик, то флагманская модель Realme 14 Pro+ получит изогнутый AMOLED-дисплей с тонкими симметричными рамками, разрешением 1.5К и частотой 120 Гц. Камеры в обоих смартфонах будут 50-Мп, а степень защиты от влаги будет соответствовать стандарту IP69.

Известно также о чипсете Snapdragon 7s Gen 3 и поддержке системы быстрой зарядки на 80 Вт. Запуск смартфонов ожидается в январе 2025 года.

Ранее в этом месяце Realme представил новый недорогой смартфон Neo 7 с аккумулятором как у планшета (7 000 мАч). А еще он может похвастаться максимальной защитой от воды и одним из самых ярких экранов на рынке.