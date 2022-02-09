Устройства ASUS с OLED-дисплеем не только быстро работают, но и дарят истинное наслаждение для глаз.

Если вы действительно хотите удивить свою половинку изысканным подарком на День влюбленных, эксперты советуют обратить внимание на новые устройства ASUS с OLED-дисплеем. Они не только быстро работают, но и дарят истинное наслаждение для глаз - воспроизводят красочное и контрастное изображение.

Пять причин выбрать ноутбук или планшет ASUS OLED уже сегодня:

1. Очень глубокий черный цвет

Способность дисплея OLED воспроизводить глубокие оттенки черного поможет увидеть ранее незаметные детали.

2. Настоящие оттенки

Люди, работающие с графикой, особенно это оценят. Ведь устройства ASUS с OLED-экраном показывают чрезвычайно реалистичное изображение с охватом "кинематографической" цветовой гаммы DCI-P3.

3. Четкость независимо от уровня яркости

На устройствах ASUS с OLED-экраном уровень детализации и точность цветопередачи не ухудшается с уменьшением яркости, как на обычных ЖК-дисплеях.

4. На 70% меньше синего света

Синий свет может вызывать дискомфорт и ухудшать качество сна, благодаря технологии OLED устройства ASUS излучают на 70% меньше этого вредного света, это подтверждено двумя независимыми лабораториями. При этом качество воспроизведения цветов не ухудшается.

5. Плавность отображения

Дисплеи OLED в устройствах ASUS гарантируют максимально плавное воспроизведение динамических сцен, уменьшение задержки во время игр и прокрутку текста без размытия.

Устройства ASUS с OLED-экранами

Среди устройств ASUS с дисплеями OLED есть немало моделей - от мощных устройств до легких моделей для современной мобильной жизни. Ниже расскажем об ASUS Vivobook 13 Slate OLED и Zenbook 14X OLED.

ASUS Vivobook 13 Slate OLED

Vivobook 13 Slate OLED – ноутбук-трансформер с полноразмерной клавиатурой. В режиме ноутбука устройство открывается на любой удобный угол до 170°. Оно подойдет как для учебы, так и для работы и просто общения. Здесь есть поддержка стилуса ASUS Pen 2.0 со сменными наконечниками различных типов.

Кроме того, вам гарантировано качественное изображение на 13-дюймовом OLED-дисплее с технологией Dolby Vision. Также встроена аудиосистема с пространственными эффектами Dolby Atmos.

Zenbook 14X OLED

Zenbook 14X OLED – легкий (1,4 кг) и компактный ноутбук (толщина корпуса 15,9 мм) с новейшим процессором. Среди его преимуществ – OLED-дисплей с тонкой рамкой, разрешением до 4K, технологией HDR, соотношением сторон 16:10. Он раскрывается на 180°, кроме того, он оснащен эксклюзивной цифровой панелью ASUS NumberPad 2.0, совмещенной с удобным чувствительным тачпадом.

Стильный, производительный, компактный и легкий Zenbook 14X с OLED может стать хорошим подарком на День влюбленных.