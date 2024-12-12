По данным источника, китайские бренды не останутся в стороне и последуют за новым трендом.

Через девять месяцев у Apple выйдет новый айфон, а топовые инсайдеры уже знают, каким будет свежий аппарат. Согласно последним слухам, линейка 2025 года получит совершенно новый дизайн.

По данным Digital Chat Station, главного китайского инсайдера, пользователям стоит ждать кардинально новый блок камеры в стиле Pixel 9 Pro. Информатор приложил к своему посту рендер, который уже некоторое время "гуляет" по интернету и написал, что дизайн будет примерно таким.

По традиции китайские производители не останутся в стороне и последуют за новым трендом.

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Согласно информации из цепочки поставок,, серия iPhone 17 действительно будет выглядеть именно так. Я не знаю подробностей о расположении объективов, но модуль камер представляет собой своего рода взлетно-посадочную полосу. Многие новые Android-сартфоны тоже будут использовать этот дизайн в следующем году — Digital Chat Station.

Если Apple действительно выберет такой дизайн для своих новых Айфонов, непонятно, его получат все модели или только Pro-версии. О радикальном обновлении дизайна "прошек", включая возвращение алюминиевого корпуса, ранее сообщали в The Information.

Вряд ли на рендере показан iPhone 17 Air, поскольку, он, по слухам, получит одинарную основную камеру. Презентация iPhone 17 состоится лишь осенью 2025-го. До того момента появится еще масса всевозможных утечек, которые подтвердят или опровергнут нынешние слухи.

Между тем долгожданный iPhone SE 4 дебютирует уже в марте 2025 года. Ожидается, что новое поколение попрощается с Touch ID и получит экран с вырезом для Face ID и 6.1-дюймовой OLED-панелью от iPhone 14.

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