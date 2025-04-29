Инновационная технология антибликового покрытия, как в Ultra-смартфонах Samsung, откладываются.

Еще до презентации iPhone 16 ходили слухи, что модели iPhone Pro 2025 года, iPhone 17 Pro и Max, получат устойчивое к царапинам антибликовое покрытие. Однако свежие сведения говорят об обратном.

Согласно информации, полученной MacRumors, компания столкнулась с трудностями при масштабировании процесса производства покрытия дисплея. Процесс оказался слишком затратным по времени, поэтому разработку отменили.

Современные смартфоны iPhone оснащены устойчивым к отпечаткам пальцев олеофобным покрытием, но Apple не уделяет особого внимания антибликовой технологии. Для Mac и iPad Pro компания предлагает нанотекстурированное покрытие.

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Откажется ли Apple от трудозатратной инновации или она будет возобновлена в будущем для последующих моделей iPhone, не уточняется.

С прошлого года бренд Samsung добавляет антибликовое покрытие в свои флагманские Ultra-смартфоны, что делает их экраны более устойчивыми к царапинам и яркому свету. И это подтверждают живые фото-сравнения:

Презентация серии iPhone 17 ожидается в сентябре. По слухам, в новом поколении все смартфоны предложат экраны Pro Motion с частотой 120 Гц и обновленную селфи-камеру на 24 Мп. А на смену модели Plus придет тонкий iPhone Air.

Как УНИАН уже писал, новый указ Трампа может спровоцировать ощутимый рост цен на новинки. Согласно прогнозам, стоимость самого дешевого iPhone с накопителем на 128 ГБ может вырасти с 799 до 1142 долларов.

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