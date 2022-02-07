Модель не получила привычных ушных вкладышей.

Корпорация Sony, по сообщениям сетевых источников, в скором времени представит на рынке новые беспроводные наушники погружного типа под названием Linkbuds WF-L900.

Рендеры устройства уже появились в сети. Наушники отличатся своим дизайном – у устройства не будет привычных ушных вкладышей, а вместо них кольца с отверстием.

Несколько микрофонов и активное шумоподавление прилагаются: очевидно, пользователи смогут активировать "прозрачный" режим, позволяющий слышать определенные звуки окружающей среды, например, оповещения на вокзале.

Наушники также будут оснащены датчиком приближения, который автоматически останавливает воспроизведение, когда вы их снимаете. Упоминается также наличие сенсорных областей для управления жестами.

Выход новинки ожидается "в ближайшее время". О цене пока достоверной информации тоже нет.

Ранее в Apple придумали, как научить AirPods узнавать хозяина по форме ушей. У каждого человека создается в ушах уникальное эхо, которое и будет использоваться для его идентификации. Или самоблокироваться в случае, если их наденет посторонний.

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