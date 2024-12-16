Спустя 15 лет Apple осознала, что порт для зарядки снизу в Magic Mouse это неудобно.

Apple готовит редизайн Magic Mouse с новым расположением порта для зарядки. Инсайдом поделился Марк Гурман из Bloomberg в рамках своей рассылки Power On.

По словам Гурмана, аксессуар будет "лучше соответствовать современной эпохе" и станет более эргономичным. По предварительным оценкам, новая мышка появится на рынке не раньше, чем через 12–18 месяцев.

Magic Mouse называют худшим продуктом в истории Apple. Мышка неудобна, жесты срабатывают нестабильно, а расположение зарядного порта в нижней части мыши не позволяет использовать ее во время зарядки. Обозреватели отмечают, что конкуренты Apple, такие как Logitech, предлагают более продуманные решения за меньшую цену.

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В 2024 году Apple уже обновляла Magic Mouse, заменив порт Lightning на USB-С. Но разъем так и остался на обратной стороне гаджета. Обновленная Magic Mouse должна лишиться этого недостатка.

Первая презентация Apple пройдет уже в марте. Самым ожидаемым анонсом называют iPhone SE 4, которой получит самое большое обновление iPhone SE в истории. Также стоит ждать новый базовый iPad, iPad Air и MacBook Air.

Осенью покажут новые Айфоны 17. Если слухи подтвердится, это будет самый интересный модельный ряд iPhone за долгое время. Особый интерес вызывает модель iPhone 17 Air – он будет настолько тонким, что даже не получит лоток для SIM-карты.

Также когда-то в 2025 году ожидается выход доступной версии нашумевшего шлема Apple Vision Pro, второго поколения геометок AirTag и нового поколения устройств для умного дома.

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