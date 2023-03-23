По принципу работы она схожа с Apple Magic Mouse, но выглядит красивее и куда практичнее.

Итальянская дизайнерская студия Fabio Verdelli показала, возможно, самую красивую компьютерную мышь – DUNE. По принципу работы она схожа с Apple Magic Mouse, но выглядит красивее и куда практичнее.

Вместо привычной схемы с кнопками и колесиком у нее стеклянные ребра. Если нажать на "ребра", они опустятся, тем самым создав "клик", сообщает портал Hypebeast.

Сама форма корпуса очень эргономична, а ребро посередине получило небольшой сенсорный бугорок – это и есть колесико, по которому нужно водить пальцем для скролинга страниц. При этом, полости между ребрами выступают в роли вентиляции ладоней, поэтому они не будут запотевать от длительной работы за компьютером.

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Продавать DUNE пока не собираются, показывая ее как прототип. Но увидеть такую мышь вживую очень хочется.

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