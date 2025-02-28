В целом, журналисты остались довольны смартфоном, но некоторые упрощения новинки могут оттолкнуть от покупки.

19 февраля Apple представила iPhone 16e, а на сегодня намечен официальный старт продаж в большинстве стран. Вместе с тем зарубежные СМИ и блогеры публикуют первые обзоры новинки.

Во всех обзорах выделяют несколько главных моментов. Первый – стоимость устройства. 16e – это самый дешевый смартфон Apple, хотя на самом деле он не такой уж и дешевый. iPhone SE (2022), пускай и будучи сильно устаревшим, стоил $429, а 16e оценили в $599.

В то же время новинка на $200 дешевле базового iPhone 16 ($799), предлагая при этом аналогичную производительность и 6,1-дюймовый OLED-дисплей. Но Dynamic Island не завезли, оставив вырез. А вместо двух задних объективов доступен только один, зато 48-мегапиксельный.

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Упоминается и несколько других улучшений по сравнению с более старыми iPhone вроде разъема USB-C, кнопки "Действия" поддержки ИИ функций Apple Intelligence. Вопреки слухам и ожиданиям, модем C1 собственной разработки Apple работает не хуже модема от Qualcomm, а время автономной работы сильно выросло.

В то же время большинству не хватает MagSafe и большинство недовольны 60-герцовым экраном в 2025 году. Конечно, OLED-экран хороший, яркий и четкий, но плавности уровня Pro-моделей здесь никогда не будет.

Журналисты в большинстве своем пришли к такому выводу: если обновляться с iPhone 12/13/14 или iPhone SE (2022), iPhone 16e – логичный апгрейд. А вот переход с iPhone 15 спорный, так же как и выбор между iPhone 16 и 16e. Если у вас есть бюджет, имеет смысл доплатить и взять обычный iPhone 16.

Меж тем журналисты выбрали пять лучших Android-альтернатив iPhone 16e. Относительно других смартфонов компании 16e самый доступный, однако за 600 долларов в экосистеме Android есть из чего выбрать.

Помимо iPhone 16E, в ближайшие недели ожидается анонс нового iPad Air и MacBook Air. Также могут представить iPad 11 и бюджетные часы Apple Watch SE 3.

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