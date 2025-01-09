Это переименованные Redmi Note 14 Pro и Redmi Turbo 4 для глобального рынка.

Компания Xiaomi представила на глобальном рынке среднебюджетный телефон Poco X7 Pro. Новинка, по традиции, не является самостоятельной моделью. Это копия представленного ранее Redmi Turbo 4.

При цене в 300 долларов смартфон предлагает сверхяркий AMOLED-дисплей, новую оболочку HyperOS 2.0 на базе Android 15 прямо "из коробки", а по начинке он обходит некоторые бюджетные флагманы, пишет GSMArena.

Основные фишки Poco X7 Pro:

Изогнутый 120-герцовый экран AMOLED с диагональю 6,67", разрешением 2712×1220 пикселей и высокой пиковой яркостью 3200 нит. Поддерживается управление дисплеем мокрыми руками.

Процессор Dimensity 8400 Ultra, набирающий в тесте AnTuTu более 1.7 млн. баллов. Таким образом, производительность если и уступает Snapdragon 8 Gen 3, то не сильно.

Батарея на 6000 мАч с поддержкой зарядки мощностью 90 Вт (от 0 до 100% за 40 минут). Xiaomi обещает сохранение 90% емкости после 1000 циклов, еще телефон можно заряжать даже в экстремально холодных условиях.

Самые последние стандарты памяти LPDDR5X и UFS 4.0.

Есть защита корпуса от воды/пыли IP68, динамики стерео с Dolby Atmos, Wi-Fi 6, NFC.

Аппарат получила овальный блок камер, напоминающий базовый iPhone 16. Тут есть 50-мегапиксельный главный сенсор Sony IMX882, ультраширик на 8 Мп и 20-мегапиксельная фронталка. Смартфон умеет снимать видео в 4K/60 кадров.

Видео дня

Вариантов памяти у смартфона три: 8/256 ГБ за 299 долларов, 12+256 ГБ за 329 долларов и 12+512 ГБ за 369 долларов.

Также представили более дешевый Poco X7, который копирует Redmi Note 14 Pro. Из различий с "прошкой: процессор похуже (Dimensity 7300), аккумулятор 5100 мАч с быстрой зарядкой 45 Вт. Дисплей и камеры у них похожи, однако в Poco X7 установлен дополнительный датчик макро на 2 Мп.

Вариантов памяти у смартфона два: 8/256 ГБ за 249 долларов и 12/256 ГБ за 299 долларов. Обе модели уже поступили в продажу.

Ранее в интернете публиковался список смартфонов Xiaomi, которые перестанут получать обновления в 2025 году. Для Redmi Note 11, Mi 11 и других популярных моделей наступает конец эпохи.

С начала 2025 года Xiaomi уже успела выпустить новый бюджетник Redmi с "фишкой", которой нет даже у iPhone 16 и дешевый и мощный клон MacBook Air с батареей на 19 часа.

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