Новый аппарат может похвастаться 6,88-дюймовой панелью 120 Гц и лучшим процессором в своем сегменте.

Компания Xiaomi представила новый дешевый телефон Redmi 14C 5G. Утверждают, что это самый доступный аппарат в своем сегменте, который при этом имеет дисплей 120 Гц и 4-нм процессор. Об этом пишет GSMArena.

Устройство получило 6,88-дюймовый IPS LCD-дисплей с разрешением HD+ и повышенной частотой обновления 120 Гц. Такой "герцовки" нет даже у iPhone 16 – там она ограничена 60 Гц. Предшественник Redmi 13С был оснащен 6,74-дюймовой панелью 90 Гц.

Работает телефон на Snapdragon 4 Gen, первом чипсете в серии "4", который выполнен по 4-нанометровому техпроцессу. Redmi 14C также имеет 4/6 Гб оперативной памяти LPDDR4X, есть графический ускоритель Adreno 613. Новинка набирает в бенчмарке AnTuTu ~450 тысяч баллов, что является рекордом для моделей данной ценовой категории.

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Сзади находятся две камеры – основной сенсор на 50 мегапикселей и вспомогательный объектив. В GSMArena подчеркнули, что селфи-камера получила новый 8-мегапиксельный датчик (вместо 5-мегапиксельного), но запись видео ограничена 1080p@30 кадров в секунду для обеих.

В модели Redmi 14C сохранилась проводная зарядка мощностью 18 Вт, но вы получаете зарядное устройство на 33 Вт в коробке, которое вы также можете использовать с другими совместимыми USB-C гаджетами. Аккумулятор вырос до 5160 мАч. Из прочего: разъем для наушников 3,5 мм, корпус с защитой IP52 и 4 года обновлений.

Телефон уже поступил в продажу в ряде регионов. Так, в Индии Redmi 14C 5G оценили от 10 000 рупий или около 115 долларов. Модель 6/128 ГБ обойдется в 140 долларов.

Ранее в сети публиковался список смартфонов Xiaomi, которые перестанут получать обновления в 2025 году. Для Redmi Note 11, Mi 11 и других популярных моделей наступает конец эпохи.

С начала 2025 года Xiaomi уже успела выпустить среднебюджетый смартфон Redmi Turbo 4 с топовыми характеристиками и дешевый и мощный клон MacBook Air с батареей на 19 часа.

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