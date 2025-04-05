От бюджетника за 200 долларов до уникального девайса для тех, кому нужен и смартфон, и планшет одновременно.

У Samsung есть много поклонников, которые принципиально берут аппараты исключительно от корейской компании. Специально для таких людей обозреватели CNET собрали лучшие смартфоны производителя на любой кошелек.

Лучшим для большинства признан Galaxy S25, базовый смартфон актуальной флагманской серии Samsung. В 2025 все Android-флагманы имеют большой дисплей, а у этого девайса он сравнительно компактный – 6,2 дюйма. Еще есть мощный чип Snapdragon 8 Elite, до 12 Гбайт оперативной памяти, качественная тройная камера и целый набор ИИ-функций.

А еще Samsung обещает семь лет обновлений, в том числе мажорных. То есть обновления на этот телефон будут приходить до 2032 года, когда выйдет One UI с Android 22.

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Лучший Samsung премиум класса – Galaxy S25 Ultra. Если вам нужен лучший дисплей, универсальные камеры и топовая производительность, которой хватит на много лет. Также есть поддержка работы со стилусом. Единственный минус – высокая цена.

– Galaxy S25 Ultra. Если вам нужен лучший дисплей, универсальные камеры и топовая производительность, которой хватит на много лет. Также есть поддержка работы со стилусом. Единственный минус – высокая цена. Лучший бюджетный телефон Samsung – Galaxy A15. При цене в 200 долларов у него есть все, что нужно пользователю в 2025 году. Однако производительность, возможно, не такая впечатляющая.

– Galaxy A15. При цене в 200 долларов у него есть все, что нужно пользователю в 2025 году. Однако производительность, возможно, не такая впечатляющая. Лучший складной телефон – Galaxy Z Flip 6. Это стильная раскладушка, у которой есть большой внутренний дисплей на 6,7 дюйма и дополнительный экран диагональю 3,4 дюйма. Смартфон обзавелся новой крутой основной камерой и 7-летней поддержкой обновлениями.

– Galaxy Z Flip 6. Это стильная раскладушка, у которой есть большой внутренний дисплей на 6,7 дюйма и дополнительный экран диагональю 3,4 дюйма. Смартфон обзавелся новой крутой основной камерой и 7-летней поддержкой обновлениями. Лучший по соотношению цена-качество – Galaxy S24. Он минимально отличается от S25 и отлично справляется с большинством задач, а также стоит при этом заметно дешевле.

– Galaxy S24. Он минимально отличается от S25 и отлично справляется с большинством задач, а также стоит при этом заметно дешевле. Складной Samsung для работы и развлечений – Galaxy Z Fold 6. Девайс для тех, кому нужен и смартфон, и планшет одновременно. Ну, или для пользователей, которым мало 6,8-дюймового дисплея S25 Ultra.

На 2025 год у Samsung запланированного много чего интересного. В апреле должны выпустить тонкий Galaxy S25 Edge, который будет конкурировать с iPhone 17 Air. Технически устройство станет улучшенной версией S25 Plus.

Также известно, что Samsung до конца года представит свой первый смартфон с тройным экраном. В разложенном состоянии размер устройства составит 9,96-дюйма – это почти на 30% больше, чем 7,6-дюймовая панель Galaxy Z Fold 6.

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