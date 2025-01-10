Отключите эту функцию на iPhone: она скрытно 'сканирует' ваши личные фотографии

В iOS 18.1 Apple без предупреждения активировала функцию, которая сканирует фотографии на устройствах пользователей.

С каждым новым обновлением iOS смартфоны Apple становятся все более удобны для своих владельцев: в них появляются новые функции, которые во многом облегчают жизнь людям. Однако не все такие возможности одинаково полезны.

Начиная с iOS 18.1 на всех обновившихся iPhone по умолчанию активировалась функция "Улучшенный визуальный поиск" (Enhanced Visual Search). В описании говорится, что это позволяет компании сканировать изображения из галереи для определения различных достопримечательностей. Разбираемся, что это значит и как отключить эту функцию.

Опасная функция

Сканирование фотографий на iPhone происходит уже довольно давно. Нужно это для работы функции "Визуальный поиск". Ее добавили еще в iOS 16. С помощью нее система лучше распознает лица, растения, животных, эмблемы и даже стикеры на изображениях. Вот только все эти действия выполняются строго на устройствах пользователя, и серверы Apple здесь никоим образом не задействуются.

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Однако в случае с Enhanced Visual Search Apple использует локальную модель машинного обучения для анализа фотографии и определения так называемых "областей интереса". Например, при съемке известного памятника алгоритм идентифицирует его и соотносит с глобальной базой данных, размещенной на серверах Apple.

Несмотря на заявления Apple о безопасности и конфиденциальности, ни одна компания, даже такая крупная и технологичная, как Apple, не застрахована от сбоев. Поэтому всегда будет вероятность того, что из-за технического сбоя или обнаруженной уязвимости все ваши фотографии окажутся на серверах компании в незашифрованном виде.

Второй момент – отсутствие прозрачности. Apple включила данную функцию без уведомления владельцев своих устройств. По этой причине IT-специалисты раскритиковали новую функцию iPhone и призвали всех ее отключить.

Как отключить Улучшенный визуальный поиск

На iPhone или iPad: перейдите в настройки устройства, затем в раздел Настройки → Приложения → Фото и отключите Enhanced Visual Search (Улучшенный визуальный поиск).

На Mac: откройте приложение Photos, выберите Настройки → Общие и снимите галочку с этой функции.

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