Она включена по умолчанию у тех, кто обновился до iOS 18. и может поставить личные данные под угрозу.

С выходом iOS 18 Apple добавила в приложение "Фото" опцию "Расширенный визуальный поиск", которая автоматически распознает места на изображениях с помощью ИИ. Она включена по умолчанию на всех телефонах, что вызывает беспокойство относительно конфиденциальности.

Американский IT-эксперт и разработчик приложений Джефф Джонсон в своем блоге предупредил, что нововведение может быть потенциально опасным для пользователей. Все дело в том, что функция отправляет фото на серверы Apple для анализа, чтобы определить их содержимое и дать пользователю подсказку и справку по объекту.

По словам cпециалиста, достаточно одной программной ошибки, чтобы личные данные пользователей iPhone оказались под угрозой. Даже несмотря на то, что Apple заявляет про шифрование передаваемых данных. По этой причине нововведение следует отключить, чтобы обезопасить себя.

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Чтобы найти и деактивировать функцию , нужно перейти в "Настройки" → "Приложения" → "Фото" → "Улучшенный визуальный поиск".

Напоследок IT-специалист назвал ложью старый рекламный слоган Apple, в которой говорится "То, что происходит на вашем iPhone, остается на вашем iPhone". Джонсон заявляет, что активируя опцию без спроса, Apple не уважает пользователей и их предпочтения.

Напомним, в свежем обновлении Telegram для iOS 18 был исправлен баг с перегревом и быстрой потерей заряда iPhone. Но специалисты обнаружили уже другую проблему – в обновлении сломано воспроизведение видео в Сторис, из-за чего проигрывается только звук.

Ранее пользователи iPhone 15 Pro/15 Pro Max, обновившиеся до iOS 18.2, жаловались на перегрев смартфонов при использовании генеративного ИИ Apple Intelligence. При этом у владельцев iPhone 16 ИИ-функции проблем не вызывают.

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