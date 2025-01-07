Многие по привычке закрывают все приложения, чтобы они не висели в фоне и не нагружали телефон. Эксперты говорят, что так делать не стоит.

Многие люди привыкли вручную закрывать неиспользуемые приложения на смартфоне. Особенно часто этим грешат владельцы Андроида, потому что в устройствах под этой ОС есть отдельная кнопка для закрытия всех программ. В iOS такой функции нет, но пользователи все равно старательно выполняют бесконечный "ритуал".

Как утверждают специалисты, это "не более чем ложь, в которой мы все живем". Закрытие фоновых приложений ни увеличит ни скорость работы смартфона, ни поможет аккумулятору прожить долго от одного заряда. И вот почему.

Нужно ли закрывать приложения в фоне

Закрытие фоновых приложений ничего не дает по одной простой причине. Эти приложения на самом деле не "запущены".

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Еще в 2016-м старший вице-президент Apple по разработке ПО Крейг Федериги рассказал, что принудительное завершение фоновых приложений не влияет на время автономной работы. С технической точки зрения большинство фоновых приложений по сути "заморожены", и ваша система просто отображает их скриншоты для красоты. То же самое можно сказать и об Android.

Почему вредно закрывать приложения без необходимости

Более того, закрытие фоновых приложений наоборот может даже повысить расход энергии. Завершение работы приложения и последующий его запуск требуют больше ресурсов, чем восстановление его из приостановленного состояния в вашем "фоновом режиме".

Разработчик также отметил, что закрытие фоновых приложений никак не улучшает производительность вашего девайса. Операционные системы, такие как iOS, автоматически управляют оперативной памятью, обеспечивая максимальную эффективность. И пользовательские вмешательства в этот процесс не дают никакой пользы.

С точки зрения конфиденциальности, принудительное закрытие приложений также неэффективно. Приложения по-прежнему могут собирать ваши данные, даже если они закрыты.

Таким образом, этот ритуал бесполезен. Владельцы iOS просто тратят время, пытаясь закрыть каждое приложение, а Android-юзеры, хоть и делают это быстрее, не получают никакой выгоды. Так что оставьте эту привычку в 2024 году и пользуйтесь своим гаджетом правильно.

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