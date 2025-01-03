Эта Telegram-очистка нужна каждому: она освободит место и ускорит мессенджер

Точно так же можно поступить с WhatsApp, YouTube, TikTok и другими приложениями, которые отличаются прожорливостью.

Популярный среди украинцев Telegram обладает множеством преимуществ, но его расход ресурсов может напомнить веб-браузер Google Chrome, активно потребляющий гигабайты оперативной памяти. Немногие пользователи знают, что телеграмм нужно время от времени чистить, вне зависимости, Android у вас или iPhone.

Все дело в том, что Telegram устроен таким образом, что сохраняет весь присланный вам медиаконтент – файлы, картинки, фотографии и GIF – на устройство, чтобы не загружать их повторно всякий раз, как вы откроете чат.

Такое решение позволяет избежать повторной загрузки данных при открытии чата, экономя мобильный трафик, но вместе с тем негативно сказывается на свободном месте хранилища. И здесь, на самом деле, ничего не поделаешь – нужно вмешательство пользователя. Рассказываем, как очистить Телеграм и оптимизировать работу мессенджера.

Видео дня

Как освободить память в Телеграмме

Делается это очень просто. У Telegram уже давно есть встроенное решение для клининга. Заходим в настройки, переходим в раздел "Данные и память", нажимаем на "Использование памяти". Далее вам нужно всего лишь нажать на вариант "Очистить кэш".

Мы успешно очистили память Telegram, но со временем приложение снова будет занимать много места. Настройки мессенджера не позволяют полностью отключить загрузку медиа на устройство, но есть несколько опций, которые помогут минимизировать необходимость частой очистки или даже вовсе избавиться от нее:

Отключите автозагрузку и автовоспроизведение медиа в разделе "Данные и память". Во вкладке "Использование памяти" установите ограничение на максимальный размер кэша (5 Гб) или настройте его автоматическое удаление через день.

Если игнорировать такую чистку, кэш Telegam достигнет нескольких десятков (а иногда – даже сотен гигабайтов), что, помимо нестабильной работы самого мессенджера, может привести к снижению общей производительности смартфона.

Стоит отметить, что данная процедура актуальна и для других мессенджеров. Тот же WhatsApp при просмотре фотографий или видео по умолчанию сохраняет весь контент в галерее. Поэтому программу тоже нужно время от времени чистить.

В случае, если Telegram очистился, а места в телефоне все равно не хватает, УНИАН рассказывал о способах, как освободить память, ничего при этом не удаляя.

Вас также могут заинтересовать новости: