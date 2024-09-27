Заметные изменения в Купертино приберегли для 2025 года, когда дебютирует ультратонкая модель, говорят инсайдеры.

Аналитики из Morgan Stanley сравнили среднее время предзаказов и поставок новых iPhone и пришли к выводу, что iPhone 16 – первое поколение iPhone за последние пять лет, которое показывает падение спроса. Об этом пишет Phone Arena.

Вот как выглядят среднее время доставки iPhone 16 на фоне iPhone 15:

iPhone 16 Pro Max: 25,5 дня (против 43,5 дня в 2023 году)

iPhone 16 Pro: 18,5 дня (против 32,5 в 2023 году)

iPhone 16: 9 дней (против 14 в 2023 году)

iPhone 16 Plus: 7,9 дня (против 13,9 в 2023 году).

Таким образом, во-первых, 16 Pro Max остается лидером линейки (на ее доставку по-прежнему уходит больше всего времени), а самой непопулярной – версия 16 Plus, как и в прошлом году, ее доставляют быстрее всего благодаря большому количеству на складе.

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Во-вторых, общие результаты дают понять, что ажиотаж на предзаказ iPhone в этом году существенно ниже, чем в прошлом. Поэтому, по мнению аналитиков, Apple, скорее всего, сократит объем заказов на новые смартфоны, чтобы избежать убытков.

20 сентября состоялся официальный запуск продаж серии iPhone 16. Журналисты в своих обзорах отмечают, что это одно из лучших обновлений базового айфона за последние пару лет, а вот "прошки" называют скучными.

Также выяснилось, что на момент выхода iPhone 16 получились "сырыми". Все дело в том, что многие функции, которые показали на презентации, включая искусственный интеллект, появятся через обновления iOS до конца года. А некоторые и вовсе придется ждать до 2025-го.

Вместе с тем инсайдеры утверждают, что iPhone 17 будет самым интересным модельным рядом следующие четыре поколения, то есть вплоть до iPhone 19. В 2025 году заметно обновятся камеры, в том числе "фронталка", базовые модели наконец перейдут на 120-герцовые экраны, а Plus-модель заменит "ультратонкий" айфон.

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