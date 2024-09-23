Судя по всему, это не аппаратная проблема, а софтверная, что дает надежду на ее решение с помощью обновления.

Первые владельцы новых смартфонов iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max жалуются на проблемы с экраном, сообщает портал 9to5mac. Дисплей иногда не реагирует на касания, что вызывает значительные неудобства.

Пользователи в основном жалуются на то, что некоторые нажатия и свайпы игнорируются в первый раз. Особенно заметно это проявляется при наборе текста на клавиатуре.

Самая проблемная область – часть дисплея возле новой кнопки Camera Control, которая размещена на правой стороне под кнопкой питания. Проблема также усугубляется более тонкими рамками экрана в iPhone 16 Pro.

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Судя по всему, это не аппаратная проблема, а софтверная, что дает надежду на ее решение с помощью обновления. Есть предположение, что разработчики Apple выставили слишком агрессивные значения для алгоритма отклонения случайных касаний в iOS, что сделало сенсор слишком чувствительным.

20 сентября состоялся официальный запуск продаж серии iPhone 16. Журналисты в своих обзорах отмечают, что это одно из лучших обновлений базового айфона за последние пару лет, а вот "прошки" получились скучными.

Вместе с тем специалисты iFixit назвали iPhone 16 самым ремонтопригодным Айфоном в истории. Несмотря на то, что iPhone 16 максимально похож на iPhone 15, внутри кроется немало изменений, нацеленных, в том числе на улучшение ремонтопригодности.

А вот камере iPhone 16 Pro Max не удалось войти в тройку лучших в мире по мнению DxOMark. Выше расположились устройства Huawei, Google и Honor.

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