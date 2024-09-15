В Купертино уже давно перестали радовать своих поклонников инновационными решениями, но в 2025 году апдейт должен порадовать многих.

10 сентября Apple представила новые смартфоны, а 20 сентября они поступят в продажу. Многие пользователи по-прежнему размышляют, стоит ли приобретать новую серию или лучше дождаться линейки iPhone 17, которая обещает более заметные изменения.

Издание Wccftech перечислило сразу 7 веских причин, почему это поколение айфонов стоит пропустить и дождаться следующего в лице iPhone 17 и 17 Pro.

Размер экрана . Если iPhone 16 Pro и Pro Max рекордно выросли в размерах, получив дисплеи с диагональю 6,3 и 6,9 дюйма, то вот iPhone 16 и 16 Plus остались с дисплеями на 6,1 дюйма и 6,7 дюйма. Если верить слухам, iPhone 17 станут больше.

. Если iPhone 16 Pro и Pro Max рекордно выросли в размерах, получив дисплеи с диагональю 6,3 и 6,9 дюйма, то вот iPhone 16 и 16 Plus остались с дисплеями на 6,1 дюйма и 6,7 дюйма. Если верить слухам, iPhone 17 станут больше. 60-герцовые экраны . Базовые iPhone 16 по-прежнему комплектуются экранами с кадровой частотой 60 Гц. Это странно для устройств с ценником 799-899 долларов. Ожидается, что iPhone 17 наконец-то смогут похвастаться ProMotion дисплеем на 120 Гц.

. Базовые iPhone 16 по-прежнему комплектуются экранами с кадровой частотой 60 Гц. Это странно для устройств с ценником 799-899 долларов. Ожидается, что iPhone 17 наконец-то смогут похвастаться ProMotion дисплеем на 120 Гц. Wi-Fi. Также ожидается, что iPhone 17 Pro первыми получат фирменный чип Apple с поддержкой стандарта Wi-Fi 7 и улучшенной связью. Как известно, сейчас телефоны компании комплектуются сторонним решением.

Также ожидается, что iPhone 17 Pro первыми получат фирменный чип Apple с поддержкой стандарта Wi-Fi 7 и улучшенной связью. Как известно, сейчас телефоны компании комплектуются сторонним решением. Камеры. Говорят, что iPhone 17 Pro Max станет первым iPhone с тремя задними камерами по 48 Мп. Качество съемки должно заметно вырасти.

Говорят, что iPhone 17 Pro Max станет первым iPhone с тремя задними камерами по 48 Мп. Качество съемки должно заметно вырасти. ОЗУ . По крайней мере одна из моделей iPhone 17 будет иметь увеличенный объем оперативной памяти до 12 ГБ. Учитывая, что все модели iPhone 16 поставляются с 8 ГБ, это огромный скачок, который значительно улучшит производительность Айфона и его способность справляться с многозадачностью.

. По крайней мере одна из моделей iPhone 17 будет иметь увеличенный объем оперативной памяти до 12 ГБ. Учитывая, что все модели iPhone 16 поставляются с 8 ГБ, это огромный скачок, который значительно улучшит производительность Айфона и его способность справляться с многозадачностью. Dynamic Island . Динамический вырез в экране, который впервые появился в серии iPhone 14 Pro от Apple, в следующем поколении будет более узким. Чем меньше вырез – тем больше полезной площади для информации и контента.

. Динамический вырез в экране, который впервые появился в серии iPhone 14 Pro от Apple, в следующем поколении будет более узким. Чем меньше вырез – тем больше полезной площади для информации и контента. iPhone 17 Air. Согласно инсайдерам, которые редко ошибаются в слухах про айфоны, в 2025 году Apple уберет из линейки Plus-версию, заменив ее новым устройством. Это должен быть флагман в кардинально новом для iPhone "ультратонком" дизайне.

Инсайдеры утверждают, что iPhone 17 будет самым интересными модельным рядом iPhone на протяжении следующих четырех поколений, вплоть до iPhone 19. Примерно в это время Apple должна представить свой первый складной Айфон.

Видео дня

Как пишут СМИ, на момент выхода 20 сентября iPhone 16 будут "сырыми". Все дело в том, что многие функции, которые показали на презентации, включая искусственный интеллект, появятся через обновления iOS до конца года. А некоторые и вовсе придется ждать до 2025-го.

На ноябрь 2024 у Apple запланирована еще одна презентация, на которой покажут новые MacBook на М4, и, возможно, iPad. А уже весной 2025 года выйдет новый доступный iPhone SE, характеристики которого порадуют даже Android-юзеров.

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