Но какая именно модель смартфона Apple оказалась настолько прочной не отмечается.

В сети второй день обсуждают видео с пассажирским "Боингом" в США, который потерял часть фюзеляжа прямо во время полета. Во время полета у Boeing 737 MAX 9 буквально вырвало дверь запасного выхода, и ее не могут найти до сих пор. Зато нашли iPhone одного из пассажиров.

Об этом пишет портал Newsweek со ссылкой на пользователя "X". Он нашел на обочине iPhone, который выпал как раз таки из этого самолета. Удивительно, но пролетев почти 5 км вниз, почти не пострадал: он сохранил работоспособность, а на экране ни царапины.

На принадлежность айфона одному из пассажиров "Боинга" указывает тот факт, что в смартфоне (он был разблокирован и находился в "авиарежиме") нашлась электронная квитанция с данными о выдаче багажа на тот самый рейс. Какая именно модель iPhone оказалась настолько прочной издание не сообщает.

Видео дня

Отмечается, что смягчить "приземление" смартфона могли густые кусты, в которые он упал. Так или иначе, данный прецедент доказывает способность смартфона уцелеть при падении с большой высоты на относительно мягкую поверхность.

К слову, ранее популярный ютубер JerryRigEverything, профессионально занимающийся уничтожением гаджетов, подводя итоги года выделил iPhone 15 Pro и i15 Pro Max. По его словам, флагманские айфоны – самые аккуратные телефоны на рынке с точки зрения внутренней компоновки.

Также рассказывали об экстремальном тесте, в котором защищенные от воды смартфоны залили газировкой, а потом еще и заморозили прямо в воде. Как оказалось, подобные испытания современным флагманам нипочем.

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