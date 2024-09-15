Для поддержки интеллектуальных функций Apple Intelligence айфонам потребовались больше оперативной памяти.

Вы, возможно, удивитесь, но Apple никогда официально не раскрывает объем оперативной памяти в своих смартфонах. Обычно, это выясняется позже, методом разбора гаджетов. Но в этом году компания впервые раскрыла эту информацию.

Вице-президент Apple по аппаратным технологиям Джонни Сроуджи сообщил, что все четыре модели iPhone 16 получили 8 ГБ ОЗУ. СМИ предполагают, что компания пошла на такой шаг, осознавая, что покупателям из Китая, которые, к слову, остались разочарованы презентацией, очень важен этот показатель. Учитывая, что многие китайские флагманы предлагают конфигурацию с 16, а некоторые даже 24 ГБ памяти.

Напомним, что в прошлом году 8 ГБ ОЗУ было только у "прошек", а базовые Айфоны оснащались 6 ГБ памяти. Предполагается, что это одна из причин, по которой базовые модели iPhone 15 не получили поддержку ИИ-пакета Apple Intelligence. Текущие четыре модели iPhone 16 поддерживают Apple Intelligence, частично благодаря выросшей оперативной памяти.

Кроме того, вице-президент Apple отметил, что увеличение объема памяти позволит увеличить игровую производительность в более дешевых iPhone 16. Apple по-прежнему намерена убеждать разработчиков AAA-игр, среди которых Ubisoft и Capcom, выпускать их проекты на своих устройствах.

Примечательно, что Apple Intelligence не будет доступен в iPhone 16 на момент выхода. Малая часть ИИ-фишек появится в iOS 18.1 и 18.2 позже в этом году, а все остальное уже в 2025 году. К ним относится и поумневшая Siri. Помимо линейки iPhone 16, iPhone 15 Pro будет единственным телефоном, который его поддерживает.

Напомним, завтра состоится релиз iOS 18 для смартфонов iPhone XS и новее. Но специалисты не рекомендуют обновляться до новой ОС, если ваш Айфон был отремонтирован в неофициальном сервисе.

А меж тем инсайдеры называют семь веских причин не покупать iPhone 16 и дождаться iPhone 17. В Купертино уже давно перестали радовать своих поклонников инновационными решениями, но в 2025 году апдейт должен порадовать многих.

Вас также могут заинтересовать новости: