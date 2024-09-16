Пользователи уже шутят, что такими темпами через несколько лет из комплекта с iPhone уберут коробку.

Компания Apple отказалась от своей традиции, которую поддерживала не одно десятилетие – в коробках с iPhone 16 вы больше не найдете фирменных наклеек. Их можно будет попросить только в Apple Store при покупке смартфонов.

В Apple говорят, что приняли такое решение для снижения углеродного следа и сохранения экологии планеты. Apple даже специально сообщила, что упаковка iPhone 16 и iPhone 16 Pro полностью ​​изготовлена из волокнистых материалов, что приближает ее к цели удаления всего пластика из коробок к следующему году.

Айфоны не стали первыми устройствами, лишившимся фирменных наклеек. До этого без наклеек также остались и владельцы Apple Vision Pro, новых iPad Pro и iPad Air.

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А меж тем СМИ вспоминают, как поменялась коробка с iPhone с 2007 года. В то время Apple клала в комплекте не только провод, адаптер, наушники, но и док-станцию и даже тряпочку из микрофибры. С релизом iPhone 12 компания отказалась от адаптера и гарнитуры – после этого многие производители смартфонов сделали то же самое.

Линейка смартфонов iPhone 16 поступит в продажу 20 сентября. Кардинально устройства не изменились, но 16 Pro-модели рекордно выросли в размерах, Action Button теперь есть не только у "прошек", а во всей линейке, а скорость зарядки по проводу увеличилась до 45 Вт.

Вместе с тем журналисты отмечают, что на момент выхода все модели iPhone 16 будут "сырыми". Дело в том, что многие крутые функции, которые показали на презентации, появятся через обновления iOS до конца года. А некоторые и вовсе лишь в 2025 году.

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