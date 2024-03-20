Источники сообщают, что Samsung "значительно поменяет дизайн и концепцию" флагманской серии.

Во флагманских смартфонах Samsung, которые выйдут в 2025 году, изменится не только внешний вид, но и "концепция серии" в целом. Такой информацией поделился известный инсайдер под ником Revegnus.

Последние несколько поколений Galaxy S мало чем отличались от друга в плане дизайна, менялась только "начинка". С приходом Galaxy S25 это должно измениться. Конкретные перемены не упоминаются, но можно полагать, что, как минимум, смартфоны не будут копией предшественников.

Вторым важным апгрейдом станет увеличенный дисплей. В сообщении говорится, что младшая модель Galaxy S25 получит увеличенный до 6,36 дюйма экран против 6,2 дюйма у Galaxy S24. В целом, увеличение размеров будет "общей тенденцией" для всех крупных брендов на рынке смартфонов.

Видео дня

В ранних сообщениях говорилось, что модель Galaxy S25 Ultra получит камеру с рекордным разрешением 440 Мп. Актуальный S24 Ultra оборудован датчиком на 200 Мп.

Так или иначе, анонс Samsung Galaxy S25 состоится еще не скоро, поскольку серия Galaxy S24 поступила в продажу всего пару месяцев назад. Смартфоны получили рекордную поддержку Android, ИИ-функции, а по итогам серии тестов DxOMark экран S24 Ultra признали лучшим в мире.

На 2024 год у Samsung запланировано много анонсов. Этим летом компания выпустит Galaxy Z Fold 6 и Z Flip 6. Инсайдеры уже делились рендерами и подробностями нового поколения складных смартфонов. Тогда же стоит ожидать появления "народного" Galaxy S24 FE.

Также до конца 2024 году в продажу поступит Galaxy Ring – умное кольцо, которое измеряет "жизненную силу" своего владельца. СМИ предсказывают, что это будет хит и убийца умных часов и фитнес-браслетов.

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