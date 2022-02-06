Вариант от Apple продается в два с половиной раза дороже.

Компания ESR представила на рынке оригинальный аксессуар для последних айфонов, который "добавляет" смартфонам Apple функцию реверсивной зарядки.

Устройство называется ESR HaloLock и подойдет владельцам iPhone 12 и 13. Оно крепится к айфону с помощью магнитов MagSafe – один получает энергию беспроводным способом, а второй подключается по кабелю.

Мощность беспроводной зарядки составляет 7.5 Вт против 5 Вт у оригинального MagSafe-пауэрбанка от Apple. И емкость встроенного аккумулятора у новинки намного больше – 10 000 мАч против 1460 мАч. По заверению производителя, этого достаточно, чтобы полтора раза зарядить iPhone 13 или 13 Pro, а iPhone 13 mini – два раза.

Розничная цена портативного аккумулятора ESR HaloLock составляет 37,99 долларов (примерно 1050 грн). Для сравнения: вариант от Apple продается за 99 долларов (2700 грн).

Ранее в поле нашего зрения попал не менее интересный гаджет – универсальная флешка от Xiaomi, которая подходит как для ПК, так и смартфонов. Накопители поддерживают интерфейс USB 3.2 Gen 1, а максимальная скорость чтения составляет 150 МБ/с.

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