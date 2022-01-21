Накопители поддерживают интерфейс USB 3.2 Gen 1, а максимальная скорость чтения составляет 150 МБ/с.

Компания Xiaomi пополнила ассортимент своих флеш-накопителей компактной моделью с двойным интерфейсом: USB-C и USB-A.

За счет этого устройство подходит в равной степени как для ПК и ноутбуков, так и для смартфонов с планшетами.

На выбор доступно два накопителя – с 64 и 128 ГБ памяти. Корпус аксессуара сделан из цинкового сплава и защищен от попадания внутрь пыли и воды. Есть поддержка стандарта USB 3.2 Gen 1, а максимальная скорость чтения составляет 150 МБ/с.

Новинка совместима с ПК и ноутбуки под управлением Windows 7, 8, 10 и 11, MacOS версии 10.6, и со смартфонами & планшетами под управлением Android-версии не ниже 4.4.

Флешка в версии на 64 ГБ стоит 99 юаней (~440 грн), за 128 ГБ-модель просят 169 юаней (~756 грн). На данный момент девайс уже доступен на официальном сайте компании в Китае, а вскоре должен появиться и на торговых площадках по типу AliExpress.Читайте такжеПочти три десятка смартфонов Xiaomi и Redmi обновились до новейшей MIUI 13: список моделей

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