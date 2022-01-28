Теперь анимации во всех приложениях смогут отображаться с частотой 120 Гц.

В вышедшей накануне бета-версии iOS 15.4 появилась не только возможность настроить Face ID на распознавание лица в маске, но и другая не менее важная особенность.

Дисплеи ProMotion в iPhone 13 Pro и 13 Pro Max наконец обзавелись полноценными 120 Гц во всех сторонних приложениях. И разработчикам для этого не придется вручную что-либо делать.

Еще в сентябре сразу после релиза новых смартфонов на Apple обрушились с жалобами, что анимации часто ограничены 60 герцами. На это было две причины:

Во-первых, купертиновцы вовремя не выпустила документацию для разработчиков, чтобы они могли оптимизировать свой софт.

Во-вторых, в движке Core Animation имелся изъян, который не позволял задействовать максимальную частоту обновления. При этом в предустановленных Apple приложений такой проблемы не было.

Также в последнюю бета-версию операционной системы завезли инструмент, который позволит оценить косметическое состояние другого айфона с помощью камеры. Как ожидается, функция будет нужна для того, чтобы оценить состояние устройства перед отправкой в Apple по программе трейд-ин.

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iPhone 13 Pro и 13 Pro Max – первые iPhone, оснащенные дисплеями ProMotion. Ранее в сети ходили слухи о планах оснастить всю линейку моделей 14-го новомодными 120-герцовыми дисплеям, но из-за сложностей на производстве об этом можно забыть.