Специалисты ESET подготовили ответы на часто задаваемые вопросы, которые должны помочь при выборе устройства.

Сегодня почти в каждом доме есть устройства Интернета вещей – от телевизора и голосового помощника до смарт-звонков и систем видеонаблюдения. Последние в свою очередь позволяют пользователям следить за всем, что происходит дома и возле него, в частности смотреть видео в реальном времени и сохранять их, а также получать уведомления.

Однако эти же функции могут подвергать пользователей определенным рискам, если камера сломана или произошла утечка данных. Следует понимать, что не все производители уделяют должное внимание конфиденциальности и безопасности камер. Прежде чем приобрести это устройство, вы должны понимать зачем оно вам нужно, какие существуют виды камер, а также в чем заключаются риски использования.

Чтобы помочь вам разобраться, специалисты ESET подготовили ответы на часто задаваемые вопросы, которые должны помочь при выборе устройства.

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1. Какие риски конфиденциальности и безопасности камер существуют?

Несмотря на то, что системы видеонаблюдения предназначены для защиты жилья, их установка также может представлять определенную опасность для владельцев. В худшем случае хакеры могут получить доступ к устройствам и следить за семьей или проверять отсутствие владельцев в доме для совершения различных вредоносных действий.

В частности, киберпреступники могут получить доступ к камерам видеонаблюдения через домашнюю сеть, например, путем угадывания или подбора пароля Wi-Fi. Однако более вероятным сценарием является атака, во время которой злоумышленники угадывают или взламывают пароли ваших аккаунтов или используют неисправленную уязвимость программного обеспечения.

2. На что следует обратить внимание при выборе поставщика?

Поскольку на рынке представлено много моделей, следует исследовать их производителей. Чтобы выбрать надежного поставщика, в первую очередь нужно найти информацию о его опыте создания качественных продуктов на рынке, а также почитать отзывы пользователей.

Во время мониторинга стоит обращать внимание на обеспечение конфиденциальности и безопасности камер, в частности скорость установки исправлений, наличие надежного шифрования, меры безопасности при входе и прозрачную политику конфиденциальности. Стоит отметить, что был случай, когда один специалист смог следить за сотнями домов больше 4 лет после того, как при настройке добавил свой электронный адрес.

3. Известно ли, что происходит с сохраненными данными?

Еще одним потенциальным риском является место хранения ваших данных. Поэтому следует выяснить, где хранятся данные с камер, в частности, локально или в облаке, а также насколько это безопасно. В своем отчете о прозрачности компания Ring, которая принадлежит Amazon, заявила о передаче властям США большого количества учетных записей своих пользователей, в некоторых случаях даже без согласия владельца устройства. Поскольку многим такая политика может не нравиться, следует узнать подробнее об условиях хранения ваших данных у производителя камеры.

4. Что необходимо для безопасности камер видеонаблюдения?

Конфиденциальность данных и безопасность систем видеонаблюдения зависят и от самого пользователя. Поэтому после приобретения устройства следует сразу же сменить пароль по умолчанию и создать надежную и уникальную комбинацию. Для дополнительной безопасности камер стоит использовать двухфакторную аутентификацию.

Кроме того, необходимо регулярно обновлять устройства до актуальной версии, чтобы избежать использования хакерами уязвимостей программного обеспечения. Выключение удаленного просмотра видеоматериала минимизирует вероятность доступа хакера к вашим данным.

5. Как правильно настроить умный дом?

Безопасность камеры зависит и от других домашних устройств. Например, неправильно настроен может быть ваш роутер, который обеспечивает работу девайсов умного дома. Функции UPnP и перенаправление портов, которые позволяют находить другие девайсы в той же сети, могут быть сломаны хакерами, чтобы получить доступ к камерам. Поэтому эти функции следует отключить для роутера, но помните, что это может также помешать работе некоторых приложений и устройств.

6. Как проверить, не сломана ли система видеонаблюдения?

Определить, что устройство взломано хакерами довольно сложно. Самыми распространенными признаками являются нетипичные движения камеры или странные звуки, которые поступают из нее, а также невозможность войти в аккаунт из-за смены пароля.

Кроме того, следует обращать внимание на увеличение использования данных или низкую производительность устройства. Поскольку при доступе неавторизованного пользователя к вашей камере она может работать медленнее из-за ограниченной памяти и мощности процессора. Однако это также может являться последствием плохого соединения с Интернетом.

7. Как наличие камер может угрожать конфиденциальности посторонних лиц?

Наличие систем видеонаблюдения дома – это не только безопасность и конфиденциальность их владельцев, а в некоторых случаях и их соседей при использовании устройств вне жилья. Поэтому желательно расположить камеры так, чтобы минимизировать любое вторжение в жизнь других, а также поговорить с соседями перед установкой камеры.

Прежде чем покупать камеру видеонаблюдения для дома, следует учесть все вышеперечисленные пункты и убедиться в необходимости использования этих девайсов в своем доме. Чтобы защитить себя от потенциальных рисков, сразу же смените пароль и не забывайте своевременно обновлять свое устройство. Кроме того, стоит позаботиться о защите отдельных девайсов Интернета вещей, в частности смарт-телевизора, а также правильно настроить роутер.

О компании:

ESET — эксперт в сфере защиты от киберпреступности и цифровых угроз, международный разработчик решений по ИТ-безопасности, ведущий поставщик в области создания технологий обнаружения угроз. Основана в 1992 году, компания ESET сегодня имеет расширенную партнерскую сеть и представительства в более чем 180 странах мира. Главный офис компании находится в Братиславе, Словакия.